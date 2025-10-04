ゴルフがもっと楽しくなる！“軽く打てる”のに飛ぶおすすめアイアン

ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！

【ヤマハ】インプレス ドライブスター for レディース アイアン

当たり前だけど、ナイスショットを連発するとゴルフが楽しい！

「ミスせずしっかり飛ばしたい」常々そう考えていますが、なかなかそうはいかないのがゴルフ。しかし先日、私にはめずらしく「今日はなんか調子よかった」と感じたぐらい、うまく打てたクラブがありました。それは、ヤマハ「インプレス ドライブスター for レディース」のアイアンで、正直、めちゃくちゃ打ちやすくてびっくりしました。

はじめて打ったのに、構えてサッと振るだけできちんと当たって飛んでくれる。すごく軽く打てるのに、球が高く上がって飛距離も出る。打った瞬間は「あ、どうだろう？」と思った球もいい感じに飛んでくれました。

女性は「ウッドはいいけど、アイアンが苦手……」という人は多いはず。道具を替えてよくなる、うまくなるってことも絶対にあるので、アイアンが悩みの女性ゴルファーがいたら、ぜひオススメしてください。

Spec

【#7】

●ロフト角／29度 ●ライ角／62.5度

●長さ（フレックス）／37インチ（A）、36.25インチ（L）

●重さ（フレックス）／333g（A）、329g（L）

●価格／5本セット（#7～SW）14万8500円、単品・1本（#6、AW）2万9700円

〝サッと振るだけ〞でいい感じの飛び！

須能八子 ベストスコア103

ゴルフ場のランチで「あんかけ焼きそば」を見つけるとつい頼んでしまう。お気に入りは、こだまゴルフクラブ（埼玉県）の「海鮮あんかけ焼きそば」で、あんが美味しいのはもちろんだけど、硬い麺とやわらかい麺の2種類から選べるのも◎。早く食べに行き……いや、ゴルフしに行きたいな。

いかがでしたか？ 女性ゴルファーの方や、これからゴルフを始める方は手に取ってみてください。

●問い合わせ

ヤマハ https://golf.yamaha.com