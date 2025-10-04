ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Å¨ÃÏ¤Ø½ÐÈ¯¡¡¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡¦º´¡¹ÌÚ¤È¶¦¤ËÂè1ÀïÀèÈ¯¤Ø¡¡ËÜÎÝÂÇ²¦¡õ¼ó°ÌÂÇ¼ÔÍÊ¤¹¤ëÆñÅ¨¤ÈÂÐÀï
MLB¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀï¤¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ø¸þ¤«¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡ÖWheels up to Philly!¡×(¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ø½ÐÈ¯¡ª)¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤±¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï¸å¤í¸þ¤¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¥°¥é¥¹¥Î¡¼Áª¼ê¤ÏÂç¤¤¤³ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤Ï¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ò¤È¤Ä¤Ç¶õ¹Á¤òÊâ¤¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¤òÊÒ¼ê¤Ë¥«¥á¥é¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀï¤¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤È¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÁè¤¦¤Ê¤É56ËÜÎÝÂÇ132ÂÇÅÀ¤Ç2´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÂÇÎ¨.304¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥¿¡¼¥Ê¡¼Áª¼ê¤ä2ÅÙMVP¼õ¾Þ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ë¶¯ÎÏÂÇÀþ¡£º£µ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï4¾¡2ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£µ¨14»î¹ç1¾¡1ÇÔ¡¢62Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤¬Âè1Àï¤ÇÀèÈ¯Í½Äê¡£Ãæ·Ñ¤®¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡Ö½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ê¤²¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡¦º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Éð´ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÆüËÜ»þ´Ö5Æü¤«¤é³«Ëë¡£Àè¤Ë3¾¡¤·¤¿Êý¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£