J1福岡は4日、横浜FCとのリーグ戦（ベスト電器スタジアム）前にOB戦を行い、創設30周年を祝う。在籍21年目のFW城後寿（39）はクラブ史の約3分の2が自身のキャリアと重なり、リーグ戦の通算出場試合や得点など数々のクラブ最多記録を持つ。サポーターに「キング」の愛称で親しまれるベテランに、印象に残った出来事やクラブへの思いを聞いた。（伊藤瀬里加）

長崎・国見高から2005年に入団し、福岡でプレーし続けて21年目。城後は4度のJ1昇格と3度のJ2降格、クラブ初タイトルとなる23年のYBCルヴァン・カップ優勝など、山あり谷ありの歴史を現役選手の誰よりも知る。その中で真っ先に挙げた思い出は、13年の経営危機だった。

運営資金が不足。社員や選手の給与遅配が起きる懸念が生じ、Jリーグから退会する可能性すらあった。「不安もあった」という中、スポンサーが応援商品を発売し、サポーターは募金に参加。多くの支援によって最悪の事態を回避した。

「スポンサーさんや寄付していただいた方々のおかげでクラブも、僕自身も今もプレーできている。感謝をしながらプレーしないといけないと学ばせてもらった」

移籍市場が活発なサッカー界では珍しく福岡一筋。他クラブからのオファーに迷う時期もあり、実際に相手クラブまで足を運び、関係者と酒席を共にした。

それでも「どこか引っかかるところがあった。クラブを強くしたい一心」で残留を続けてきた。思いを抱く背景の一つとして「経営難は分岐点になったのかな。自分で言うのもおかしいけど、このクラブを強くしていくのは誰なんだ、と考えた時に自分しかいないと思った」と振り返る。

決意を胸に「ミスターアビスパ」として活躍し、J1、J2リーグ戦通算488試合出場、同83得点はクラブ歴代トップ。チームも5年に1度昇格し、翌年の降格を繰り返す「5年周期」のジンクスを乗り越え、21年からJ1に定着する。

「程遠い」と感じていたタイトルを23年のYBCルヴァン・カップでつかみ「こんなに気持ちいいことなんだ、と肌で感じた」。一方、一番のニュースに挙げなかったところに、プロとしてのプライドも垣間見えた。

「うれしかったけど、（決勝は）ベンチに入れずスタジアムで見ていたので悔しさも半分。少し複雑な気持ちだった。タイトルを経験させてもらって、次こそはタイトルを取れる瞬間にピッチでという思いも芽生えた」

もう一度頂点へ−。39歳の現在は右膝の大けがからの復活を目指してリハビリを続けている。引き際について問われることも多くなったが、現時点では考えていない。

「まだ元気だし、プレーしたいという気持ちもある。自分がやれる、チームの力になれるまではやりたいと思っている」

アビスパと共に、苦難も栄光も味わってきた背番号10は「これから先、優勝争いや上を目指せるようなクラブになってほしい」と願う。

「自分自身もあと何年できるか分からないけど、少しでも力になれるように、プレーでも、それ以外のところでも役に立てればと考えている」。キングとアビスパの物語は、これからも続く。

◆城後が選んだ四大ニュース

（1）経営危機（2013年）

（2）GK初体験（13年6月1日熊本戦）交代枠を使い切った後にGK水谷が負傷退場。城後が代役で守護神を務めた。「あれは忘れられない。ちょっとあまり思い出したくない」と苦笑い。

（3）監督解任 自身の在籍中、5人の監督がシーズン途中で交代した。「誰の時が、というのではなく、いつになっても慣れない。プロの世界は甘くないんだな、といつも感じさせられる」

（4）YBCルヴァン・カップ優勝でクラブ史上初のJ1タイトル（23年11月4日）