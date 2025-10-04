本拠地最終戦後のセレモニー。小久保監督が育成出身初の首位打者が確実となったベテランを祝福した。「今日まで争った牧原大成と柳町達。今日で勝負あったと思います。牧原おめでとう」。本拠地のファンからも万雷の拍手が起きた。

3打数2安打でレギュラーシーズンの規定打席に15年目で初めて到達し、打率も3割4厘に上げた。5打数1安打の2位柳町との差も広がり「最後まで分からないけど、とりあえずほっとしている」。リーグ唯一の3割打者は笑顔を見せた。

初回は柳町の6号2ランの直後に佐藤から左前打。「（柳町）達が打ってやばいなと思ったけど、打てて気持ちが楽になった」。五回1死一、二塁では二塁前にバント安打。「あの打席はタイトルを意識した。チームに申し訳なかったけど、自分のことで精いっぱいだった」と振り返った。

「葛藤」も正直に口にしたバント安打で「これだけは目標にしてやってきた」と言う規定打席をクリア。わずか2打席足りなかった2022年の悔しさを胸にたどりついた「443打席」。小久保監督は「（5日の）千葉（のロッテ戦）は出ません」と明言した。

「3割はすごく意識した。とりあえず切らなくてよかった」。11年に千賀（現メッツ傘下3A）、甲斐（現巨人）とともに育成ドラフトで入団。「これで千賀と甲斐に追いつけた。これからは胸を張って同期と言える」。その表情はすがすがしかった。 （大橋昂平）

小久保監督「日本一奪還へ皆さんの力が必要」 本拠地最終戦セレモニー

レギュラーシーズンの本拠地最終戦後のセレモニーで、小久保監督が昨季逃した日本一を見据えた。「われわれはあと二つ山を登らないといけない。最終目標である日本一奪還に向けて、ファンの皆さんの力が必要です」とあいさつした。

リーグ優勝については「4月終了時点で借金6の最下位とスタートダッシュに失敗した。5月2日の（ロッテ戦での）川瀬のサヨナラ打から潮目が変わり、2連覇を達成することができた」と報告。さらに個人タイトル獲得が有力な選手を紹介すると、スタンドからは祝福の拍手が起きた。

ソフトバンク・柳町（初回に先制の6号2ラン）「インコースの難しい球だったが、思い切っていくことができた結果が本塁打につながった」

同・オスナ（上半身の不調から復帰して約3カ月半ぶりの1軍登板、七回を7球で三者凡退）「内容的に良かったし、まずは戻ってこられたのが良かった。監督が投げてくれと言うところで投げる準備をしている」