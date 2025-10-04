熊本県水俣市と津奈木町の在住・在勤者でつくる13チームが出場した「第54回西日本新聞社旗市民ナイターソフトボール大会」（水俣市ソフトボール協会主催、西日本新聞社後援）の決勝が2日夜、同市汐見町1丁目のエコパーク水俣ソフトボール場であり、ポンズがラポートに逆転勝ちし、悲願の初優勝を果たした。

決勝は二回に1点を先制されたポンズが三回に2点を返して逆転。その後も追加点を挙げて逃げ切った。

ポンズは、水俣高硬式野球部OBを中心に2020年に結成されたチームで全員が20代。8月下旬に茨城県で開かれた全日本一般男子大会には、県代表として出場した。

田端颯真監督代行（23）は「（水俣ナイターソフトは）3年連続で3位だった。今年は他の大会も含めて水俣では無敗なので、ほっとしている」。完投した小島優投手（25）は「攻撃につながるテンポの良い投球を心がけた」。逆転打を含む3安打を放った指名打者の松永沙京選手（24）は「練習の成果が出た」と喜んだ。 （古川剛光）

▽決勝

ポンズ 002120―5

ラポート 010001―2

（六回時間切れコールド）

【今大会の記録】

▽1回戦

Weakest4−3ストームズ、REDSOX15−0VOLARE、BOSE7−0石坂川クラブ、ポンズ22−5港クラブ、袋クラブ7−0JNCソフトボール部

▽2回戦

ラポート2−0Weakest、REDSOX8−1ベーブルース、ポンズ18−6BOSE、袋クラブ5−4水俣市職労ソフトボール部

▽準決勝

ラポート7−3REDSOX、ポンズ7−0袋クラブ