バナナ、アボカド、「幻の果実」と呼ばれるポポー…。南国を想起させる果物を、宇土半島で露地栽培する人がいる。熊本県宇土市長浜町の田中久子さん（78）。近年の猛暑により、農業一筋の田中さんでも経験したことのない生育不良が続くが、工夫を重ね、風土に合った作物づくりに挑戦している。

自宅の裏でさまざまな農作物を育てている。幹周り2メートル超の大きなアボカドの木は30年ほど前、当時珍しかったアボカドを買って食べ、その種を植えた。ポポー、フェイジョア、レモン、晩白柚など約20種類をほぼ無農薬で栽培する。

今年は初めてバナナに挑戦。4月に苗木を植え、8月にはたわわに実を付けた。バナナの木の背丈は約3メートルに及ぶ。収穫した実と、熟成を促すためのリンゴを袋に詰め、4日間追熟。出荷先の道の駅では「もちもちして甘い」と評判だった。

なぜ、バナナやアボカドがよく育つのか。田中さんによると、理由の一つは砂地が果物栽培に適しているため。長浜町の一帯はかつて砂干潟で、土壌の水はけがよく、地温が下がりにくいという。

もう一つの理由は「鉄道のレール」にあるという。田中さんの敷地は、すぐそばをJR三角線が通る。レールは熱を集めて高温になり、夏場は線路側から「熱波が来るような暑さ」。冬も日中は線路近くの方が暖かいといい、「レールの熱と砂地のおかげで、果物がおいしくなる」と推測する。

一方で今年は猛暑のせいか、ミツバチが姿を見せず、アボカドなど受粉が必要な果実が不作だった。「ずっと農家をやってきて、こんなことは初めて」と驚く。ミツバチを引き寄せるヒマワリを植えて、ひとまずは様子見。来年の暑さ対策に思案を巡らす。

今年の猛暑ではバナナがよく育ったことから、来夏はライチにも初挑戦するつもりだ。「何でも考えて試すのが楽しかし、ぼけ防止になる。みなさんに喜んでもらえる果物を作りたい」

（白波宏野）