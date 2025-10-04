¥Á¥§¥í»Í½ÅÁÕ¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥Á¥§¡×¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç10·î10Æü¤Ë¤¢¤¤¤ì¤Õ¥Û¡¼¥ë¤Ç¸ø±é
¡¡¥Á¥§¥í»Í½ÅÁÕ¡Ö¥¯¥¡¥ë¥Æ¥Ã¥È¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥Á¥§¡×¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬10Æü¸á¸å7»þ¤«¤é¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÉñÄá2ÃúÌÜ¤Î¤¢¤¤¤ì¤Õ¥Û¡¼¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£
¡¡2013Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Î¿¼¤ß¤òÁý¤¹¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡£Ê¡²¬»Ô½Ð¿È¤ÇNHK¸ò¶Á³ÚÃÄ°÷¤Î»Ô´²Ìé¤µ¤ó¡¢Æ±³ÚÃÄ¼óÀÊÁÕ¼Ô¤ÎÄÔËÜÎè¤µ¤ó¡¢ÅìµþÅÔ¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Î¿¹»³ÎÃ²ð¤µ¤ó¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¹âÌÚ·ÄÂÀ¤µ¤ó¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡£
¡¡±éÁÕ¤¹¤ë¶Ê¤Ï¹±Îã¤Î¥Ð¥Ã¥Ï¡Ö¥·¥ã¥³¥ó¥Ì¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¥Þ¥ë¥±¥¹¡Ö¥À¥ó¥½¥óÂè2ÈÖ¡×¡¢¥·¥å¡¼¥Þ¥ó¡Ö»Ò¶¡¤Î¾ð·Ê¡¡ºîÉÊ15¡×¡£¥Ô¥¢¥½¥é¡Ö¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¤Î»Íµ¨¡×¤Ï¡¢4¿Í¤Ç¥½¥í¤ò¸òÂå¤·¤Ê¤¬¤éÁÕ¤Ç¤ë¡£
¡¡»Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿®Íê¤È·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢Â¿ºÌ¤Ê²»¿§¤ò°ú¤½Ð¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é²»¤ÇÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Á´ÀÊ¼«Í³¤Ç°ìÈÌ3500±ß¡¢³ØÀ¸1500±ß¡ÊÅöÆü¤Ï³Æ500±ßÁý¤·¡Ë¡£
¡¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï»Ô¤µ¤ó¡á050¡Ê3700¡Ë7689¡£
¡¡¡ÊÊ¿¸¶Æà±û»Ò¡Ë
