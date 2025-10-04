佐賀県鳥栖市の「市鳥」にちなんだ高さ10メートルの巨大メジロのモニュメントがJR鳥栖駅東側の市都市広場に登場した。高さ7メートルの巨大な卵も5個並べて木製の囲いを設け、「鳥の巣」をイメージしたインスタレーション（空間芸術）を構成する。4日から始まる「TOSU NESTIVAL（トス ネスティバル）2025」のメインアートで、週末の4〜5、11〜12日は多彩なイベントで盛り上がる。

駅東側にはサッカーJ2サガン鳥栖の本拠地の駅前不動産スタジアムなどがあるが、試合や催しがない日は人通りが少ない。東側の潜在力を引き出し、にぎわいを創出しようと県や鳥栖市、地元企業などで構成する実行委員会が計画した。

巨大な卵は滑り台やボールプールなどを備え、週末は無料で遊ぶことができる。インスタレーションは16日まで展示され、夜間はライトアップされる。

週末の4日間は都市広場を主会場に、飲食店や雑貨店が軒を連ね、音楽ライブや元サッカー日本代表FWの豊田陽平さんのトークショー、ミニバレーボール体験、街を巡る謎解きゲームなどを催す。

イベントを企画監修するクリエイターのアフロマンス（本名・中間理一郎）さん（40）は「卵から何かが生まれ、未来に羽ばたいていくという意味を込めて、メジロ、卵、鳥の巣をモチーフにした。体験型にすることで思い出にも残る」。鳥栖市の向門慶人市長は「鳥栖駅東側が持つポテンシャルを最大限に生かしたイベントになってほしい」と期待を寄せた。

入場無料で、開催時間は4日間とも午前11時〜午後9時（一部会場は同10時まで）。イベントの詳細は公式ウェブサイト（https://tosu−nestival.com/）から確認できる。

（前田絵）