「縁起物の『根曳松（ねびきのまつ）』を描いた蓋付茶碗（ふたつきちゃわん）と盃（さかずき）です。鍋島家十一代の鍋島直大公が日用使いされてました」

佐賀市松原、佐賀城跡の堀の北側にたたずむ徴古館2階。主任学芸員の池田三紗さん（34）が、明治から大正期にかけて製造された染付（そめつけ）の陶磁器について説明してくれた。館内には、伊万里市の大川内山地区で焼かれた鍋島焼と大川内焼計7件が展示されている。

同館は国の登録有形文化財でもある鉄骨2階建ての洋風建築。鍋島家十二代当主直映公が1927（昭和2）年、県内初の博物館として開館した。現在は公益財団法人鍋島報效会（ほうこうかい）（鍋島直晶理事長）が運営し、所蔵品は鍋島家が残した歴史的文献や武具、皇室ゆかりの名宝など約4万件に上る。

池田さんは武雄市出身。武雄高を卒業後、筑波大（茨城県）ではプロダクトデザインを専攻したが、「自分でデザインするよりも、昔から残る美しい物や貴重な物に関心が移り、その感動を後世に伝えたいと思うようになった」と学芸員を志すことに。別の採用試験の帰路、偶然立ち寄った徴古館で当時の学芸員との話が弾み、進路に選んだ。

同館には江戸時代に藩窯で焼かれた献上品級の銘品を筆頭に、大川内山の職人が手がけた陶磁器計170件が残る。祖父が有田焼の老舗商社「香蘭社」でデザイナーを務め、陶磁器への関心も高かった池田さん。芸術性の高さや現代アートにも通じる高いデザイン性にも魅せられたという。

「鍋島焼は将軍家などへの献上品として製造されただけに希少で、現在市中にある鍋島焼も少なく、来歴をたどることは難しい。鍋島家伝来だからこそ、展示品の物語性も楽しんでほしい」と来場を呼びかけている。

鍋島焼のほか、ゆかりの有田焼や書画などを展示する今季の通常展は12月7日までの午前9時半〜午後4時。月曜休館（祝日時は翌日）。高校生以上300円。同館＝0952（23）4200。 （糸山信）