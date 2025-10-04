中東で核開発が連鎖的に広がる「核ドミノ」は絶対に避けなければならない。イランと米国などの外交努力で問題を解決してほしい。

核開発を進めるイランに対する国連制裁が再発動した。イランの核開発を制限する国際的な枠組みである2015年の核合意は崩壊した。

イランの核開発が国際社会の監視が届かない所で進行する事態を危惧する。

核合意は国連安全保障理事会常任理事国の米英仏中ロにドイツが加わり、イランとの間で締結した。イランが核開発を制限する見返りに制裁を解除する内容で、核の軍事転用を防ぐ成果が期待された。

合意は米国の第1次トランプ政権で危機に陥った。トランプ氏がオバマ政権の時代に結んだ合意を「最悪の取引」と批判し、18年に一方的に離脱して単独でイラン制裁を始めたためだ。

反発したイランは核兵器開発に近づくまでウラン濃縮を進め、貯蔵量を増やした。核爆弾9個分に相当する高濃縮ウランを持つといわれる。

国連制裁の再発動は、イランが合意に背いて核開発を拡大させたとして、英仏独が手続きを主導した。

3カ国は数カ月にわたってイランと協議し、高濃縮ウランの情報開示などを求めたが折り合わなかった。

再発動により、イランへの武器禁輸や核開発に関連する個人や企業の資産凍結措置が取られる。

イラン外務省は「再発動は違法で不当」と訴えている。イランを擁護するロシアと中国は、手続きに問題がある再発動は無効と主張しており、欧米との溝は深い。

心配なのは今後のイランの出方だ。国際原子力機関（IAEA）との間で核査察の再開に基本合意しているが、再発動すれば協力を停止すると警告した。

イラン国内には、核拡散防止条約（NPT）からの脱退を求める強硬論もある。

イランが核兵器を保有する懸念が高まれば、今年6月に起きたイスラエルによるイラン核施設の攻撃を再び誘発しかねない。

サウジアラビアなどイランと敵対する中東諸国が、自衛のためと称して核開発に乗り出す恐れもある。

中東ではイスラエルが核兵器を保有しているとされる。核ドミノが現実になると、核兵器保有を米英仏中ロに限って認めるNPT体制は崩壊する。核兵器なき世界はさらに遠のいてしまう。

最悪のシナリオを回避するために大きな役割を求められるのは米国である。今年4月にイランと始めた核協議は、米国がイランの核施設攻撃に参戦したため中断している。早急に再開すべきだ。

米国はイランに直接協議を働きかけている。英仏独は再発動に際し、イランとの交渉を続けると表明した。交渉は難航が予想されるが、外交を通じた解決以外に道はない。