¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÇòÅÉ¤ê»Ñ¤ÇÊ¹¤¯Çï»ÒÌÚ¤Î²»¡¡Ä¹ºê»Ô¿·¶¶Ä®¡¦ÌïÀ¸¤µ¤ó¡Ê24¡Ë
¡¡Ä¹ºê»Ô¿·¶¶Ä®¤Î±é¡Ê¤À¡Ë¤·Êª¡Ö°¤ÍöÂËËüºÐ¡Ê¤ª¤é¤ó¤À¤Þ¤ó¤¶¤¤¡Ë¡×¤Ç·Ý¼ÔÌò¤òÌ³¤á¤ëÌïÀ¸¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤ÏÊÆ¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢1ºÐ¤«¤é·§ËÜ¤Ç°é¤Ã¤¿¡£Ä¹ºê³°¹ñ¸ìÂç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÄ¹ºê»Ô¤ÇÊë¤é¤·¡¢Âç³Ø3Ç¯¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç1Ç¯´ÖµÙ³Ø¤·Ã±¿ÈÊÆ¹ñ¤Ø¡£¥¯¥ì¡¼¥×Å¹¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¸ì³Ø¤òËá¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¯¤ó¤Á¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µ¢¹ñ¤·¤ÆÉü³Ø¤·¤¿2023Ç¯¤Î¿ÛË¬¿À¼Ò¤Ç¤ÎÊôÇ¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¹¤êÈ¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ÑµÒÀÊ¤«¤é¤ÎÇ®µ¤¤È¡¢·Ýµ¸¡Ê¤²¤¤¤³¡Ë¤Î¤ª°¹¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÎÏ¶¯¤¯µ¤ÉÊ¤¢¤ëÉñ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡×¡£Â´¶È¸å¤ÎºòÇ¯12·î¡¢·Ýµ¸¤ÎÍÜÀ®¡¢¼êÇÛ¤òÃ´¤¦¡ÖÄ¹ºê¸¡ÈÖ¡×¡ÊÄ¹ºê»Ô´Ý»³Ä®¡Ë¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È·Ý¤ÎÆ»¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÎéµ·ºîË¡¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÄÊì¤Î´«¤á¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÌ±ÍØ¤ÈÆüËÜÉñÍÙ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£¼Â¤ÏÂç³Ø2Ç¯¤Ç°ìÅÙ¡¢¸¡ÈÖ°¸¤Æ¤ËÍúÎò½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ï¡ÖÂ¾¤Ç¼Ò²ñ¿Í¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÊì¤«¤éÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤ÆÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æþ¼Ò¸å¤Ï»°Ì£Àþ¤äÂÀ¸Ý¤â·Î¸Å¤·¡¢º£Ç¯6·î¤Ë·Ýµ¸¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±»þ¤Ë½µ2²ó¤Û¤É¤Î¤¯¤ó¤Á¤ÎÎý½¬¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤ÍöÂËËüºÐ¤Î·Ý¼ÔÌò¤ÏÌïÀ¸¤µ¤ó¤ò´Þ¤á4¿Í¡£»°Ì£Àþ¤Î²»¤Ë¾è¤»¤ÆÄ¹±´¤¬¶Á¤¯¤È¡¢4¿Í¤¬»±¤ò¼ê¤Ë¤¢¤Ç¤ä¤«¤ËÍÙ¤ê»Ï¤á¡¢ÀÄ¤¤Éþ¤Î¡ÖËüºÐ¡×Ìò¤È²«¿§¤¤Éþ¤Î¡ÖºÍÂ¢¡×Ìò¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ËÂ³¤¯¡£¡Ö4¿Í¤Î¼ó¤Î³ÑÅÙ¤¬¾¯¤·¤º¤ì¤ë¤À¤±¤Ç´ÑµÒ¤ÎÂç¤¤Ê°ãÏÂ´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¡ÊÌïÀ¸¤µ¤ó¡Ë¡£·Ý¼ÔÌò¤¬À°Á³¤È¤·¤¿Éñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËüºÐ¤ÈºÍÂ¢¤ÎÍÛµ¤¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÌò³ä¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ï¤Ã¤¤êÂç¤¤¯ÍÙ¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¡×¡£ÎÁÄâ¤Ê¤É¤Î¡Ö¤ªºÂÉß¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢²°³°¤Î¹¤¤ÉñÂæ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¸þ¤«¤é»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£8·î¤Î·Î¸Å¤ÇÌïÀ¸¤µ¤ó¤ÏÆüÃæ¤Î¶¯¤¤Æüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢²¿ÅÙ¤âÆ°¤¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¿·¶¶Ä®¤¬Ä¹ºê¸¡ÈÖ¤È¡Ö·ëÇ¼¡×¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤Ç¡¢·Ýµ¸¤é¤ÏÄ®¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£¡Ö¤ª¤Ó¤¨¤º¡¢Æ²¡¹¤ÈÍÙ¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÇòÅÉ¤ê»Ñ¤ÇÇï»ÒÌÚ¤Î²»¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ê¹âÊ¿Ï©»Ò¡Ë
¡¡¥á¥â¡¡°¤ÍöÂËËüºÐ¤ÏÆüËÜÉñÍÙ¤Î²ÖÌøÎ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏºî¤µ¤ì¡¢¿·¶¶Ä®¤¬1951Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÊôÇ¼¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ËÉºÃå¤·¤¿2¿Í¤Î¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤¬¡¢À¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤ËÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é²È¡¹¤ò²ó¤ê¡¢¸Î¶¿¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ´¶½ý¤Ë¤Õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¶Ú½ñ¤¡£Èè¤ì¤ÆÌ²¤ê¹þ¤ó¤À2¿Í¤ò·Ý¼Ô¤¬¤½¤Ã¤Èµ¯¤³¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¤ÇÍÙ¤êÇ¼¤á¤ë¡£