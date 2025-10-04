69歳・大地真央、「お嫁さんになりたい」と思っていた芸能人とは 結婚18年の夫との円満の秘訣も
女優の大地真央が、6日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
大地真央 ＝テレビ朝日提供
近年は、CMで角刈り姿を披露するなど楽しい一面を見せている大地。実は子どもの頃の憧れの人は植木等さんで、本人に会えた時には「お嫁さんになりたいと思っていた」と喜びを伝えたという。
今年、初舞台から52年を迎え、今や誰もが知る“大地真央”という芸名だが、当初は太地喜和子さんの“たいち”と名前を間違えられることも多かったと振り返る。
デザイナー・森田恭通氏とは今年結婚18年になる大地。森田氏は料理好きで様々な料理を作るのはもちろん、調理道具を集めるのも好きなのだそうで、去年は一緒にフライパン作り体験を楽しんだと話す。一緒に旅をするなど仲の良い夫婦で知られているが、その円満の秘訣も語る。また、69歳になった今、刺激を受ける存在についても明かした。
大地真央 ＝テレビ朝日提供
近年は、CMで角刈り姿を披露するなど楽しい一面を見せている大地。実は子どもの頃の憧れの人は植木等さんで、本人に会えた時には「お嫁さんになりたいと思っていた」と喜びを伝えたという。
今年、初舞台から52年を迎え、今や誰もが知る“大地真央”という芸名だが、当初は太地喜和子さんの“たいち”と名前を間違えられることも多かったと振り返る。
デザイナー・森田恭通氏とは今年結婚18年になる大地。森田氏は料理好きで様々な料理を作るのはもちろん、調理道具を集めるのも好きなのだそうで、去年は一緒にフライパン作り体験を楽しんだと話す。一緒に旅をするなど仲の良い夫婦で知られているが、その円満の秘訣も語る。また、69歳になった今、刺激を受ける存在についても明かした。