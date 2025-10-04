ÇµÌÚºä46ÉÚÎ¤Æà±û¡¢´äËÜÏ¡²Ã¤Ø¹ðÇò¡ÖËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×»£±Æ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡È¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¡ÉÌÀ¤«¤¹¡Ú¤Õ¤¿¤ê¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/04¡ÛÇµÌÚºä46¤Î´äËÜÏ¡²Ã¤ÈÉÚÎ¤Æà±û¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤Õ¤¿¤ê¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡×¡Ê10·î4Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡§Ëè½µÅÚÍË¿¼Ìë0»þ55Ê¬¡Á¡¦¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§Ëè½µÅÚÍË¿¼Ìë2»þ15Ê¬¡Á¡¦Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡§¥Æ¥ì¥ÓÂçºåÊüÁ÷¸å¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë2¿Í¤¬¡¢ËÜºî¤Î»£±Æ¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¸ß¤¤¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ä¡¢°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46ÉÚÎ¤Æà±û¤Î¡È¤¹¤Ã¤Ô¤óÉ÷¡É¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ
ËÜºî¤Ï¡¢¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¿Í¤Ë¤æ¤ë¤¯¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡È¸½¼ÂÆ¨Èò¡É¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£»þ´Ö¤â¶â¤â¸åÀè¹Í¤¨¤º¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬¼è¤êÊÁ¤ÎÌµ¿¦¡×¡ÊÀèÇÚ¡¿´äËÜ¡Ë¤È¡Ö¸Â³¦Ì¡²è²È¡×¡Ê¸åÇÚ¡¿ÉÚÎ¤¡Ë¤¬»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤éÂ¨¹ÔÆ°¤Ç¸½¼ÂÆ¨Èò¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡È»£±Æ¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¸ß¤¤¤Î°ìÌÌ¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢´äËÜ¤Ï¡ÖÆà±û¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ·ë¹½¹Í¤¨¤³¤ó¤¸¤ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï»ä¤Ï°¦¤ª¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡£¤Ç¤â¡¢¥Ø¥é¥Ø¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¸åÇÚÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¤»Ò¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
Æ±¤¸¼ÁÌä¤ËÉÚÎ¤¤Ï¡ÖÏ¡²Ã¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤â¡¢°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¹Ô¤³¤¦¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ø¥É¥é¥Þ¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÇº¤ß¤â¡¢¤¹¤´¤¯¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡£
»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÉÚÎ¤¤Ï¡Ö»ä¤¬ËÜÅö¤ËÊÑ¤Ê¥Ü¥±¤È¤«¡¢¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢Ï¡²Ã¤µ¤ó¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤À¤è¤©¡Á¡ª¡Ù¤È¤«¡¢»ä¤¬ËÜÅö¤ËÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡´äËÜÏ¡²Ã¡õÉÚÎ¤Æà±û¡¢»£±Æ¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤¿°ìÌÌ¤Ï¡©
