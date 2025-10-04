ÇµÌÚºä46´äËÜÏ¡²Ã¡õÉÚÎ¤Æà±û¤Î¡È¸½¼ÂÆ¨ÈòÊýË¡¡É¤È¤Ï¡©¡ÖÌþ¤ä¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¤Õ¤¿¤ê¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/04¡ÛÇµÌÚºä46¤Î´äËÜÏ¡²Ã¤ÈÉÚÎ¤Æà±û¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤Õ¤¿¤ê¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡×¡Ê10·î4Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡§Ëè½µÅÚÍË¿¼Ìë0»þ55Ê¬¡Á¡¦¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§Ëè½µÅÚÍË¿¼Ìë2»þ15Ê¬¡Á¡¦Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡§¥Æ¥ì¥ÓÂçºåÊüÁ÷¸å¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë2¿Í¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡È¸½¼ÂÆ¨Èò¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46ÉÚÎ¤Æà±û¤Î¡È¤¹¤Ã¤Ô¤óÉ÷¡É¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ
ËÜºî¤Ï¡¢¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¿Í¤Ë¤æ¤ë¤¯¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡È¸½¼ÂÆ¨Èò¡É¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£»þ´Ö¤â¶â¤â¸åÀè¹Í¤¨¤º¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬¼è¤êÊÁ¤ÎÌµ¿¦¡×¡ÊÀèÇÚ¡¿´äËÜ¡Ë¤È¡Ö¸Â³¦Ì¡²è²È¡×¡Ê¸åÇÚ¡¿ÉÚÎ¤¡Ë¤¬»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤éÂ¨¹ÔÆ°¤Ç¸½¼ÂÆ¨Èò¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡È¸½¼ÂÆ¨Èò¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ÁÌä¤¬½Ð¤ë¤È¡¢´äËÜ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡ÈÀèÇÚ¡É¤ÈÁ´¤¯°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥²¡¼¥à¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª²È¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬1ÈÖ¸½¼ÂÆ¨Èò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤ëÌò¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¹â¹»À¸¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤¬¤¤¤Æ¡£ÃÏ¸µ¤ËÌ¤¤À¤Ë²¿²ó¤âÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤°¤é¤¤Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÍ§Ã£¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¸½¼ÂÆ¨Èò¤Ç¤¹¡×¤È¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÊýË¡¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÚÎ¤¤Ï¡Ö¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿²¤ë¤È¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é²óÅú¡£¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»Ò¤È¤ª²È¤Ç°ì½ï¤ËÎÁÍý¤òºî¤ë¤³¤È¤ËºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¤âÏÃ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î´Ö¤Ï°ì½ï¤Ë¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥·¥Á¥å¡¼¤âºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸½¼ÂÆ¨Èò¤Ë¡¢Ìþ¤ä¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
