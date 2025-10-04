フライドポテト、好きなディップは？＜回答数 17,102票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第309回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「フライドポテト、好きなディップは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:フライドポテト、好きなディップは？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
カリカリフライドポテト
【材料】（2人分）
ジャガイモ(男爵) 2個
揚げ油 適量
塩 少々
パセリ 適量
ケチャップ 適量
【作り方】
1、ジャガイモは12等分のくし形に切り1〜2時間水にさらす。水気をきったジャガイモを抗菌袋に入れて冷凍庫に1晩置く。
2、揚げ鍋に常温のサラダ油と凍ったままのジャガイモを入れて、中火で加熱する。時々揚げ網で混ぜながら加熱する。
3、フチがかたくなり、茶色く色づいたら網に出して、塩を振る。器に盛ってパセリとケチャップを添える。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「フライドポテト、好きなディップは？」さてみなさんの回答は…？
・「フライドポテト、好きなディップは？」の結果は…
・1位 … ケチャップ 65%
・2位 マスタード 15%
・3位 明太マヨ 11%
・4位 チーズ 10%
※小数点以下四捨五入
17,102票
・2位 マスタード 15%
・3位 明太マヨ 11%
・4位 チーズ 10%
※小数点以下四捨五入
17,102票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
カリカリフライドポテト
【材料】（2人分）
ジャガイモ(男爵) 2個
揚げ油 適量
塩 少々
パセリ 適量
ケチャップ 適量
【作り方】
1、ジャガイモは12等分のくし形に切り1〜2時間水にさらす。水気をきったジャガイモを抗菌袋に入れて冷凍庫に1晩置く。
2、揚げ鍋に常温のサラダ油と凍ったままのジャガイモを入れて、中火で加熱する。時々揚げ網で混ぜながら加熱する。
3、フチがかたくなり、茶色く色づいたら網に出して、塩を振る。器に盛ってパセリとケチャップを添える。
(E・レシピ編集部)