スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「フライドポテト、好きなディップは？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:フライドポテト、好きなディップは？

・「フライドポテト、好きなディップは？」の結果は…


・1位 … ケチャップ 65%
・2位 マスタード 15%
・3位 明太マヨ 11%
・4位 チーズ 10%

※小数点以下四捨五入

17,102票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

カリカリフライドポテト


【材料】（2人分）

ジャガイモ(男爵) 2個
揚げ油 適量
塩 少々
パセリ 適量
ケチャップ 適量

【作り方】

1、ジャガイモは12等分のくし形に切り1〜2時間水にさらす。水気をきったジャガイモを抗菌袋に入れて冷凍庫に1晩置く。



2、揚げ鍋に常温のサラダ油と凍ったままのジャガイモを入れて、中火で加熱する。時々揚げ網で混ぜながら加熱する。



3、フチがかたくなり、茶色く色づいたら網に出して、塩を振る。器に盛ってパセリとケチャップを添える。



(E・レシピ編集部)