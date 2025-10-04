【全2回（前編／後編）の前編】

自民党総裁選のスタート直後から首位を独走していた小泉進次郎農水相（44）だが、選挙戦の中盤以降はまたもや能力不足が露呈してしまった。「ステマメール」騒動も追い打ちをかけることに。新総裁には人事、対米外交、連立交渉という難題が待っている。

＊＊＊

自民党総裁選投開票日のちょうど1週前、党のYouTubeチャンネルで「ひろゆきと語る夜 ＃変われ自民党 日本の未来を語れ！ 自民党総裁選」が生配信された。司会を務めた「2ちゃんねる」元管理人・西村博之氏の“アドリブ質問”への対応力が問われる討論会。特に話題を呼んだのが、「日本をどんな感じの国にしたいのか、英語で1分間でお答えいただけるとありがたい」との質問への対応の差だった。

小泉進次郎農水相

米・ハーバードに留学経験のある、林芳正官房長官（64）と茂木敏充前幹事長（69）が英語でとうとうと語ったのに対して、小泉農水相は、

「ひろゆきさんの提案に乗ってはいけない」

と笑顔で受け流して、日本語で答えたのである。

小泉氏には落胆の声が

「小泉氏は曲がりなりにも米・コロンビア大の大学院に留学した経験があります。英語は話せるはずなのですが、6年前の失敗を繰り返すまいとしたのでしょう」

とは政治部デスク。

「小泉氏は2019年9月、環境相に就任した直後に米国で開かれた国連気候行動サミットに参加しています。当時38歳。男性として戦後最年少の閣僚となり臨んだ初めての外遊でした。その際、気分が高揚したのか、現地の記者会見で気候変動問題に取り組む姿勢を“セクシーでなければならない”と、不可解な英語表現を交えて発言し、炎上した苦い経験があります」

翌日の中高生相手の討論会でも、

「学生からの英語での問いかけに、『正確にお伝えしたいので』と日本語で返答。SNSには “逃げた” “セクシーな英語での回答を拒否”といった落胆の声が溢れています」（同）

「進次郎らしさ」を封印

小泉氏は今回、そうした世間の声にさらされつつも、あらゆる面で「進次郎らしさ」を封印した。

「小泉氏は党重鎮らから支持を取り付ける際、しきりに“安全運転に徹します”と強調したと聞いています」（自民党関係者）

実際、政策面では前回の総裁選で物議を醸した選択的夫婦別姓や解雇規制緩和の代わりに、物価高対策を柱に据える方向へ軌道修正した。また、手元のメモを見る姿が目につき、日本記者クラブが主催した9月24日の討論会では、読売新聞特別編集委員の橋本五郎氏から、「まだ44歳でしょ。そんな慎重過ぎてどうするんですか」と、“公開説教”を受ける場面もあった。だが、途中で急失速し敗れた昨年の総裁選の雪辱を期す小泉氏は“安全第一”の方針を変えず、徹底した組織戦を展開したのである。

「前回は空席だった選対本部長に加藤勝信財務相（69）を据えたほか、陣営を『国会議員班』『党員総括班』『SNS誹謗中傷対策班』『政策班』『総務・広報班』などに細分化し、議員票・党員票の双方で支持固めを狙いました」（同）

選挙のサクラを募る内容が

もっとも、そんな氏の盤石な組織戦に水を差すトラブルがあった。「ステマメール」騒動である。

前出のデスクが言う。

「9月25日発売の週刊文春が、小泉陣営で『総務・広報班』班長の牧島かれん元デジタル相（48）の事務所が小泉陣営関係者に対して、動画配信サービス『ニコニコ動画』への小泉氏を称賛するコメントや他候補を誹謗中傷するようなコメントの投稿を依頼する内容のメールを送ったと報じました。同日、小泉選対幹部もおおむね“ステマ要請”を認めたのです」

牧島氏は9月26日、文書で〈私自身の確認不足により、一部いきすぎた表現が含まれてしまった〉と陳謝。同日、小泉氏も牧島氏の事務所が独断でメールを送信したと弁明した。その後、小泉氏は牧島氏に対して殺害予告等が寄せられていると説明。「本人も身の危険を感じている」と、牧島氏の「総務・広報班」班長辞任を明かしたのである。

本誌（「週刊新潮」）が入手した実際のメールを見ると、

〈YouTube のコメント欄は閉じますので、【応援コメントは、ぜひニコ動】からお願いいたします！〉

と、“選挙のサクラ”を募る内容が記されていた。“ステマ”と批判されたゆえんである。

さらに文面には〈応援したいけど、何を書けば良いの？〉という質問に答える形で〈あくまでも、専門家のお知恵をお借りした例〉として24種類のコメント例が続く。〈ようやく真打ち登場！〉〈これは本命候補でしょ！〉といったものに加えて、特に問題視されたのが〈ビジネスエセ保守に負けるな〉という文言だった。

「世間は保守強硬派の高市早苗・前経済安全保障相（64）を揶揄していると受け止めました。高市陣営の幹部からは“総裁選をおとしめる重大事案だ”との非難の声が上がったのです」（前出のデスク）

メールの冒頭部分には、

〈応援議員、秘書各位 夜分のお知らせとなり申し訳ありません。明日、朝10：30〜の記者会見ですがニコニコ動画のURLも決まりましたので、ご連絡させていただきました〉

との文言もあった。「記者会見」とは、9月20日の出馬会見を指す。つまり、メールは晴れ舞台の前日、複数の小泉陣営の議員及び秘書に一斉に送信されていたことになる。

“ビジネスエセ保守”という言葉以上にキツい文言が

「メールは陣営の30名弱の議員に送信されました」（小泉陣営の議員）

自民党関係者が打ち明ける。

「牧島さんだけが泥をかぶる形になっていますが、そもそも彼女はあの文面を一から作成してはいません。小林史明衆議院議員（42）の事務所スタッフが原案を牧島事務所に送ったんです。原案には、“ビジネスエセ保守”という言葉以上にキツい文言が複数含まれていたといいます。牧島事務所はそれらを削って、議員や秘書などの陣営関係者に送信したと聞いています」

小林氏は小泉氏と個人的に親しい間柄で、前回の総裁選でも小泉陣営の中心的なメンバーだった。今回の選対の組織図では「全体総括班」の事務局長代理の役割を担う。「総務・広報班」班長の牧島氏は、小林氏の指示を仰ぐ立場であった。

「応援コメントの原案には、選対に出入りしている選挙プランナーの男性が関与したといわれています。メールに記された『専門家』は彼のことです。小泉氏の説明とは裏腹に“ステマメール”の作成・送信は牧島事務所の独断などではなくて、陣営の中枢が関わっている可能性もあるのではないでしょうか」（同）

小泉氏本人に聞くと……

当の小林氏に聞くと、

「知らないっすね」

と、繰り返すのみ。後に、文書ではこう回答を寄せた。

〈私の事務所が本事案に深く関与していたとの事実は全くなく〉

と、しながらも、

〈当該スタッフに改めて確認したところ、ご指摘の事案の作業メンバーにも入っていたとのことではありましたが、ご指摘の事案は、他の支援議員から牧島議員の事務所に問い合わせがあったことに対し、牧島事務所の判断で参考例をお送りした際、確認不足により一部行き過ぎた表現が含まれてしまったものであると承知しております〉

小林事務所のスタッフが〈作業メンバー〉に入っていたことは認めるのだ。

また、選挙プランナーの男性も、原案作成への関与自体は否定しながら、こう言う。

「これはステマではありませんよ。（牧島事務所は）お金を払ってコメントの投稿を依頼していません。議員と秘書の求めに応じて、応援のための例文を送ったわけだから」

牧島事務所からは期限までに回答がなかった。

そこで9月29日、都内の老人ホーム視察後の小泉氏に直接、話を聞いた。

――「ステマメール」は陣営全体でやった？

「そういった報告は受けていません。選対は加藤勝信本部長にお任せしていますが、問題が起きた時の最後の責任は私にあります」

――詳しい現状を把握していないのでは？

「報告を受けた上で、今回これは私のことを応援してくださっている議員の事務所の方で対応された中で、一部行き過ぎた表現があったことを確認しています」

あくまでも、牧島事務所の判断で行ったとの立場を崩さないのである。

前出の自民党関係者が嘆く。

「小泉さんは出馬会見で“解党的出直し”を訴えていたはずです。ところが今回の対応は、まさに旧来の自民党政治が繰り返してきた“トカゲの尻尾切り”にほかなりません。牧島さんのせいだけにするのは問題だと思います」

「週刊新潮」2025年10月9日号 掲載