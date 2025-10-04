Ž¢²Æ¤Î3¥«·î¥¥ã¥ó¥×Ž£Åìµþ°Ü½»É×ÉØ¥ê¥¿¥¤¥¢À¸³è
Ï·¸å¤Î°Ü½»¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤ËÅÔ»Ô¤«¤éÃÏÊý¤Ø°Ü½»¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢»Ò¶¡¤Î¤¤¤ëÅìµþ¤ËÃÏÊý¤«¤é°Ü½»¤¹¤ë¿Í¤¬¤¸¤ï¤ê¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤«¤é½é¤á¤ÆÅìµþ¤Ë½»¤à¤È¤Ê¤ë¤È¡¢»Ò¶¡¤Î¤½¤Ð¤ÇÊë¤é¤»¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢À¸³è¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤ä¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿³¹¤òÎ¥¤ì¤ë¼ä¤·¤µ¤Ê¤É¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·èÃÇ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤ÇËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÈÍ¦µ¤¤¢¤ë·èÃÇ¡É¤ò¤·¤¿·Ð¸³¼Ô¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢°Ü½»¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤ªÏÃ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ï¸åÊÔ¤Ç¤¹¡£¡ÊÁ°ÊÔ¡§É×ÉØ¤È¤â¤ËŽ¢70ºÐ°Ê¾åŽ£¤ÇÅìµþ°Ü½»Ž¤²ÈÃµ¤·¤Ë¶ìÏ«¤â¡Ë
1Ç¯¤Î¤¦¤ÁÌó3¥«·î´Ö¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç¥¥ã¥ó¥×
2022Ç¯3·î¡¢50Ç¯´ÖÊë¤é¤·¤¿°¦ÃÎ¸©¤òÎ¥¤ì¡¢75ºÐ¤ÇÅìµþ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¿¥ÅÄµÁ·û¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤ÈÉÒ¹¾¤µ¤ó¡Ê77¡ËÉ×ºÊ¡£
É×ºÊ¤Ë¤ÏÅìµþ°Ü½»¤ÎÂ¾¤Ë¡¢Ž¢½¼¼Â¤Î¥·¥Ë¥¢¥é¥¤¥ÕŽ£¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×À¸³è¤Ç¤¢¤ë¡£ÃÏ¶ä¤Î¶ä¹Ô¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿µÁ·û¤µ¤ó¤Ï60ºÐ°Ê¹ß¡¢¿ÍÀ¸¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÏËèÇ¯6¡Á9·î¤ÎÌó3¥«·î´Ö¤òËÌ³¤Æ»Æâ¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç²á¤´¤¹¡£¼«Âð¤«¤é·Ú¼«Æ°¼Ö¤ËÂçÎÌ¤Î²ÙÊª¤òÀÑ¤ó¤Ç½ÐÈ¯¡¢¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÇËÌ³¤Æ»¤ËÅÏ¤ë¡£¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ÏÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¡¢¿©ÎÁ¤Ï¿©ºà¤¬ËÉÙ¤ÊËÌ³¤Æ»¤Ê¤Î¤Çº¤¤é¤Ê¤¤¡£¥¥ã¥ó¥×Æâ¤Ç¡Ö´é¸«ÃÎ¤ê¡×¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢ÌîºÚ¤Ê¤É¤ÏÃ¯¤«¤«¤é¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼èºà¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¼èºà¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÂÐÌÌ¤Ç¤Î¼èºà¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²¾Ì¾¤Ç¤Î·ÇºÜ¡¢´é¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤·¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë¤ÏÇÛÎ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥§¥ê¡¼¾èÁ¥¸å¤Î´¥ÇÕ¡Ê¼Ì¿¿¡§¿¥ÅÄ¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÆ±»Î¡¢½õ¤±¹ç¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¶¯¤¯¡¢¤½¤³¤¬ËÜ½£¤ÎÂ¾¤Î¿Í¡¹¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊµÁ·û¤µ¤ó¡Ë¡£¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¤Ï¥Æ¥ó¥È¤òÄ¥¤Ã¤Æ3¿©¤Î¿©»ö¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤ê¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î»þ´Ö¤Ï»¶Êâ¡¢±¿Æ°¡¢´Ñ¸÷¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¡¢ÆÉ½ñ¤Ê¤É¤È¤Ë¤«¤¯¼«Í³¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Û¤É¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿À¸³è¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
60ºÐ¤òÁ°¤Ë¥Ð¥¤¥¯ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¥Ï¥Þ¤ë
µÁ·û¤µ¤ó¤ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢U¥¿¡¼¥ó½¢¿¦¤Ç°¦ÃÎ¸©¤ÎÃÏ¶ä¤ËÆþ¤ê¡¢°ÊÍè38Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦ÃÎ¸©Æâ¤òÃæ¿´¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿¡£Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤¹¤ë¶ÈÌ³¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¡¢55ºÐ¤Ç´õË¾¤·¤Æ´ØÏ¢»Ò²ñ¼Ò¤Ë½Ð¸þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢58ºÐ¤Î»þ¤ËÅö»þ¤Î´ØÏ¢»Ò²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤¬ÆÍÇ¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ç¼Â¼Á¼ÒÄ¹¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢60ºÐ¤òÁ°¤Ëº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¡¢µÁ·û¤µ¤ó¤Ï58ºÐ¤Î¤È¤¡¢Ä¹Ç¯Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï400cc¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÂç·¿ÌÈµö¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥¯Ãç´Ö¤òºî¤Ã¤Æ±óÊý¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¯Ãç´Ö¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤ËËÌ³¤Æ»¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢59ºÐ¤À¤Ã¤¿2005Ç¯¤Ë10Æü´Ö¤ÎµÙ¤ß¤ò¼è¤ê¡¢½é¤á¤Æ¥Ð¥¤¥¯¤ÇËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£µÁ·û¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç¥É¥Ä¥Ü¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ï60ºÐ¤Þ¤ÇÂ³¤±¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤Ï6¡Á9·î¤Î3¥«·î´Ö¡¢ËèÇ¯ËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡£
ËÌ³¤Æ»¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÃÎ¾²Æ½¤ÈÍå±±³Ù¡Ê¼Ì¿¿¡§¿¥ÅÄ¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Î¥Æ¥ó¥È¤È¥Ð¥¤¥¯¡Ê¼Ì¿¿¡§¿¥ÅÄ¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
70ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¡¢ºÊ¤âËÌ³¤Æ»¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
¥¥ã¥ó¥×´ü´Ö¤Ï6·î¤«¤é9·î¤À¤¬¡¢ËèÇ¯3·î¤¯¤é¤¤¤«¤é½ù¡¹¤Ë½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼Â¼ÁÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÄáµïÂ¼¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ë¤º¤Ã¤ÈÂÚºß¤¹¤ë¡£
³«»Ï¤«¤é10Ç¯´Ö¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤ÇËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÂÎÎÏÅª¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢70ºÐ¤«¤é¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈºÊ¤â¡Ö»ä¤â¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯¡×¤È¶Ã¤¤ÎÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÉÒ¹¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï50ºÐ¤«¤é¼ñÌ£¤Ç³¨¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¹¥¤¤Ê¤À¤±³¨¤¬ÉÁ¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
Ä«ÈÕ¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ë¸½¤ì¤ë¥¨¥¾¥·¥«¡Ê¼Ì¿¿¡§¿¥ÅÄ¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¤³¤¦¤·¤ÆÉ×ºÊ¤Ï¡¢¼ÖÃæÇñ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éËÌ³¤Æ»¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢2¿Í¤Ç¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ËÄ¹´üÂÚºß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë¶É2025Ç¯¤Þ¤Ç20Ç¯´Ö¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿2020Ç¯°Ê³°¤ÏËèÇ¯3¥«·î¡¢¥¥ã¥ó¥×À¸³è¤òÂ³¤±¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ÇÃç´Ö¤È¿©»ö¡Ê¼Ì¿¿¡§¿¥ÅÄ¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç¤Î±ã²ñÉ÷·Ê¡Ê¼Ì¿¿¡§¿¥ÅÄ¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ë1Ç¯¤Î¤¦¤Á3¥«·î´Ö¤Ï½àÈ÷¡¢3¥«·î´Ö¤Ï¥¥ã¥ó¥×À¸³è¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ä¤ê¤Î»þ´ü¤Ï»Å»ö¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç°ú¤¤³¤â¤êÀ¸³è¤Ç¤¹¡£3Ç¯È¾Á°¤Þ¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤Î°¦ÃÎ¸©¤Ë50Ç¯´Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×°Ê³°¤Ï¿Þ½ñ´Û¤Ç¤ÎÆÉ½ñ¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤Ë¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÊµÁ·û¤µ¤ó¡Ë
Åìµþ¤Ç¤Î°Ü½»À¸³è¤ÈËÌ³¤Æ»¥¥ã¥ó¥×¡Ä¿ÍÀ¸¤Î2¤Ä¤Î¼´
2022Ç¯3·î¡¢µÁ·û¤µ¤ó¤¬75ºÐ¤Î»þ¤ËÅìµþ¤Ø°Ü½»¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢É×ºÊ¤ä²ÈÂ²¤Ë¤è¤ëÅìµþ¤Ç¤Î°Ü½»À¸³è¤ÈËÌ³¤Æ»¥¥ã¥ó¥×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¼´¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¿ÍÀ¸¤¬½¼¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÄÂÂß¤À¤¬¡¢ÃÛ30Ç¯¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ºî¤ê¡£Ä¹½÷¤ÎÈþÍ³µª¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸±Ø¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¼«Å¾¼Ö¤Ç10Ê¬¤Û¤É¤À¡£Ä¹ÃË¤ÎÂçÊå¤µ¤ó¤âÅìµþ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àµ·î¤äÃÂÀ¸Æü¤Ê¤É¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Ï³§¤Ç²ñ¤¨¤ë¡£
µÁ·û¤µ¤ó¤Ï¡Ö3LDK¡¢74Ö¤Ê¤Î¤ÇÉßÃÏ100ÄÚ¡¢·úÊª40ÄÚ¤À¤Ã¤¿°¦ÃÎ¤Î¼«Âð¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤¯¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¿ÍÊë¤é¤·¤Ê¤Î¤Ç¤à¤·¤íº£¤¯¤é¤¤¤ÎÊý¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£²È¤ÏÂç¤¤¯¤Æ¤âÂ¿¤¯¤ÎÉô²°¤¬ÊªÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤·¡¢ÁÝ½ü¤Ê¤É°Ý»ý¤âÂçÊÑ¡£º£¤Ï¤¹¤°¤ËÁÝ½ü¤â½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥×¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢µÁ·û¤µ¤ó¼«¿È¤Î°Õ¼±¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶ä¹Ô»þÂå¡¢·ãÌ³¤À¤Ã¤¿µÁ·û¤µ¤ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²È»ö´Ø·¸¤òÉÒ¹¾¤µ¤ó¤ËÇ¤¤»¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥×À¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï²¿¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈþÍ³µª¤µ¤ó¤Î2ÈÖÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¡¢ÉÒ¹¾¤µ¤ó¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë1¥«·îÈ¾¤Û¤É¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤âµÁ·û¤µ¤ó¤ÏÆÈÎÏ¤ÇÀ¸³è¤·¤¿¡£
¡Ö60ºÐÁ°¸å¤«¤é¿ÍÀ¸¤¬°ìµ¤¤Ë½¼¼Â¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ï´°Á´¤Ë¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¡¢Í§¿Í¤È¸À¤¨¤Ð¥¥ã¥ó¥×´Ø·¸¤ÈÂç³Ø¤Î¥¹¥¡¼Éô»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤¯¤é¤¤¡£ÀÎ¤Ï¥´¥ë¥Õ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¯ÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊµÁ·û¤µ¤ó¡Ë
Åìµþ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤Î¤¬75ºÐ¡£º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÀäÌ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°¦ÃÎ¸©¤Î¼«Âð¤âÁêÂ³¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤º¤ì½èÊ¬¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Åìµþ¤Ø¤Î°Ü½»¤¬¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦»ä¤Ï¿ê¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¤·¡¢»É·ã¤¬¤Ê¤¤¤È¤½¤Î¿ê¤¨¤Ë¤µ¤é¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£Æ°¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¤³¤¦¤·¤ÆÅìµþ¤ËÆ°¤±¤¿¤³¤È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¼Ö¤Ë¾è¤ë¤Î¤¬¤À¤ó¤À¤óÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÅìµþ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¡£º£·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï¶ËÎÏ¾è¤é¤ºÅÌÊâ¤«¼«Å¾¼Ö¤Ç¤¹¡×¡ÊµÁ·û¤µ¤ó¡Ë
ºÇ¶áÆ±¤¤Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÎÃç´Ö¤È¤â¡Ö80ºÐ²á¤®¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¡£¼Ö¤Ë¾è¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ï¤Þ¤À¤¤¤¤¤¬¡¢¾è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È·èÃÇ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤À¤Ã¤¿¡£°¦ÃÎ¤Ç¶á½ê¤À¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¡Ö¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤è¤¯Åìµþ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ä¹Ô°Ê³°¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÎÉý¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤À¤È²áµî¤È¤«¿¦¶È¤È¤«Á´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¯ÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¹¬¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊµÁ·û¤µ¤ó¡Ë
¥¥ã¥ó¥×À¸³è¤ÈÅìµþ°Ü½»¤¬¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿
¥Ð¥¤¥¯¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×À¸³è¤¬10Ç¯¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤Î¥¥ã¥ó¥×À¸³è¤¬10Ç¯¡£Åìµþ°Ü½»¤â²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯Îð¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥¥ã¥ó¥×À¸³è¤Ï¤½¤í¤½¤íÄ¬»þ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÀè¤Û¤É¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¶ä¹Ô°÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¾å¡¢¤½¤í¤½¤í¤ä¤á¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤¬·ë¹½¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤¤â¡¢¼þ¤ê¤Ï¡Ø¤¨¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÌÈµö¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤ä¤á¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
ÇîÊª´Û½ä¤ê¤Ê¤É¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Î¤³¤È¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈµÁ·û¤µ¤ó¡£ÉÒ¹¾¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅìµþ¤ÏÈþ½Ñ´Û¤âÌµ¿ô¤Ë¤¢¤ê¡¢³¨¤òÉÁ¤¯»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¿¥ÅÄµÁ·û¤µ¤ó¡¢ÉÒ¹¾¤µ¤ó¡¢ÈþÍ³µª¤µ¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢20Ç¯´Ö¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×À¸³è¤È3Ç¯È¾Á°¤ÎÅìµþ¤Ø¤Î°Ü½»¤Ç¡¢¿¥ÅÄÉ×ºÊ¤Î¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£É×ºÊ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¿´¿È¤È¤â¤ËË¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ê´äºê µ®¹Ô ¡§ ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Ê¸É®²È¡Ë