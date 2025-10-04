ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が３日（日本時間４日）、あす４日（同５日）に行われる地区シリーズ第１戦の敵地・フィリーズ戦を前に行われる全体練習前に敵地・シチズンズバンクパーク（フィラデルフィア）で行われた会見に出席した。

朗希はワイルドカードシリーズの登板を「ポストシーズンも初めての経験だったので。その中で４点差でしたけど９回に投げることができて、自分としてもすごく良かったと思いますし、自信にもなったので。また次のシリーズで生きるのかなと思います」と振り返り、「１００マイル（約１６１キロ）が投げられて、自分の出せるであろうパフォーマンスが出せるようになって、球速だけじゃなくてコントロールだったり、変化球というところも自分の思うようなボールが投げられることによって、そこは自信を持って試合に挑めているなと感じますし。大谷さんからはそんなに声かけてもらってないですけど、『早く投げんかい』とかしか言われないです」と明かした。

５月から右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）に入って離脱。８月にマイナー復帰し、チーム事情もあって９月途中からリリーフに転向してポストシーズンのメンバーに滑り込んだ。１日（同２日）のワイルドカード第２戦、本拠地・レッズ戦では、４点リードの９回に登板し、最速１０１・４マイル（約１６３・２キロ）を計測するなど２者連続三振を奪って３者凡退で抑え、試合を締めくくった。

チームはリリーフ陣がシーズン終盤から苦しんでおり、勝ちパターンや抑えを固定できておらず、マイナーからまだリリーフでは５試合しか登板のない朗希だが、ポストシーズンでのブルペンの救世主として大きな期待をされている。