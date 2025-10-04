ワールドカードシリーズを2連勝で勝ち抜いたドジャースとフィリーズの地区シリーズは4日（日本時間5日）にフィラデルフィアで第1戦（試合開始は日本時間5日午前7時38分予定）を迎える。3日（同4日）にはシチズンズバンク・パークで前日練習が行われた。練習に先立ち、ドジャースの佐々木朗希投手（23）が会見に臨んだ。

1日（日本時間2日）に行われたレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦で、9回に5番手でマウンドに上がり、ポストシーズン（PS）初登板を果たし、3者凡退で試合を締め、チームは連勝で地区シリーズ進出を決めた。渡米後、自己最速となる101.4マイル（約163.2キロ）を計測するなど、チームの信頼も深まった。その試合について、大谷に続いて会見に臨んだ佐々木は「ポストシーズンも初めての経験だったので。4点差でしたけど、9回に投げることができて、自分としても良かったと思いますし、自信にもなった。また次のシリーズで生きるのかなと思います」とした。

デーブ・ロバーツ監督も状況や相手によってクローザーは流動的としながらも「佐々木、シーハン、トライネン、ベシア」の4人から選択していく考えを明かしている。

佐々木は「投げる場面は僕が決められないので、任せられたところで投げてチームのためになればいいかなと思います」とし「(フィラデルフィアは）すごく熱狂的。アウェーの中、ドジャースタジアムとは違う雰囲気だと思う。この環境で自分のパフォーマンス出せれば自信になっていくと思う」と語った。