

ビジネスシーンに欠かせないシャツ。服飾のプロが、見極めのコツを教えます（写真：左上から時計回りにドゥ・ワン・ソーイング、メーカーズシャツ鎌倉、UNIQLO）

【写真】服飾のプロが選ぶ、「良質なシャツ」が手に入るおすすめブランドとは？

季節の変わり目は、ビジネスシーンにおける装いの変わり目。とくに秋にシフトするこの時季は、転職や異動などに伴い、ビジネス用のシャツの買い替えや買い増しの必要が生じている人も多くいるだろう。



東洋経済Style&Lifeのトップページはこちら

上半身が半袖シャツ1枚でも許される夏場に比べ、上にジャケットやニット製品を羽織るこれからの季節は、シャツ自体はさほど目立たない。が、手を抜いていい加減なものを選ぶのは禁物。

素肌に最も近いシャツの着心地の良しあしが、装い全体の印象も左右し、ひいては仕事のパフォーマンスにまで影響しかねないからだ。

そしてビジネスシャツの着心地において最も肝心なのが、実は「縫製」であることをご存じだろうか。確かに生地も重要ではあるが、それ以上に仕上がりや質感の差が如実に表れるためである。今回はその要点を確認すると共に、選んで間違いのないブランドの商品も紹介したい。

｢良質なシャツ｣を見分ける5つのポイント

ネット通販でこそ良しあしはわかりにくいものの、店頭なら縫製面で良質なシャツは案外簡単に見分けられる。そのポイントをいくつか挙げてみよう。

【写真多数】「縫製のよいシャツ」を見分けるポイントと、失敗しない「おすすめブランド」を写真でチェック

1つ目は、「脇から身頃裾・袖裾にかけての縫い」。ここに「折り伏せ縫い（巻き伏せ本縫い）」と呼ばれる縫い方を採用しているシャツは、トータルで見ても一定以上の品質を保っていると考えていい。安価なシャツやニット素材系のシャツで採用されがちな「ロックミシンでのかがり縫い」とは異なり、裏側もフラットに仕上がるので肌触りに優れ、かつほつれにくい。



折り伏せ縫いの表側（左）と裏側（右）（筆者撮影）

次に「シャツ全体のステッチの細かさと均質さ」。生地の厚み次第で最適解は異なるが、一般的にはステッチが細かいほうが良質と考えていい。細かいピッチで均質に縫われたシャツは、シルエットが歪まずきれいに出るだけでなく、耐久性も高くなる。

そして「身頃裾の始末」。洗濯を重ねた後でも身頃の歪みやほつれ、それに収縮を最小限に防ぐためには、ここも丁寧に仕上げる必要がある。良質なシャツは間違いなく、ここの巻き縫いの折り込み幅が細くて均質で、スッキリとした表情に仕上がっている。



良質なシャツは、ステッチが細かく均質で、身頃裾の巻き縫いの折り込み幅も細く始末が丁寧（筆者撮影）

「ボタンホールとボタンの縫い」も重要なポイント。どちらも着用時に力が掛かりやすい分、糸の飛び出しや乱れのない縫製が求められる。とくに留め外しを頻繁に行う襟元の「台襟ボタン」と、そのボタンホールがしっかり縫われているかを見極めたい。



ボタンホール（左）や襟元の台襟ボタン（右）の縫製も要チェック（筆者撮影）

ボタンダウンのような襟が自然に曲がるのをよしとするものを除けば、襟の形状を保つ「カラーステイの構造」も重要。安価なシャツはこれが襟芯と一体化し取り外せないので、洗濯を重ねると襟先がカールしたままとなり非常に見苦しくなる。これが着脱式であれば、洗濯時は外し着用時に入れ直すのを通じ、襟はより長期にわたり形を維持できる。



襟の形状を保つ透明の「カラーステイ」は着脱式のものがよい（筆者撮影）

まとめ買いしたい｢UNIQLO｣の“真骨頂”

では、これらを満たすとともに生地や型紙まで含め、「価格以上によくできているシャツ」を紹介したい。

まずは、UNIQLOの「オックスフォードシャツ」だ。｢LifeWear｣をモットーとするだけに、合わせやすく飽きの来ない“定番”に魅力的な商品が多いUNIQLO。このシャツはその真骨頂と断言できる。

リーズナブルな価格でありながら、脇部に前述した折り伏せ縫いを採用するなど、縫製面での妥協のなさにこの商品への強い思い入れを感じさせる。



UNIQLO「オックスフォードシャツ／ストライプ（478087）」／3990円（税込み）（写真：UNIQLO）

ボタンは一般的に高級とされる貝製ではないものの、強度ときれいさを兼ね備えた三層樹脂のものを丁寧に削り込み、留め外しをしやすくしている点にも注目したい。洗濯をガンガン重ねる前提のシャツだからこその、合理的な選択と仕上げだ。

綿100％のオックスフォード生地も、緯糸に3本の糸を撚り合わせたものを使用しているからか、独特な「しなり」を味わえ耐久性も高い。その特性上、洗うと皺が少々残るが、素朴な肌触りが堪能できるこの生地に、イージーケアやノーアイロン加工を求めるのは愚の骨頂だろう。

この生地も含め、後ろ身頃のセンターボックスプリーツや襟のロール具合など、ボタンダウンシャツならではの様式美に忠実なのは、トラッドな服への並々ならぬリスペクトを有するUNIQLOならではだ。



三層樹脂を丁寧に削り込んだボタン（左上）。綿100％のオックスフォード生地（右上）や襟のロール具合（左下）、後ろ身頃（右下）（写真：UNIQLO）

流石にダークスーツとネクタイ姿には荷が重いが、リラックスした装いで大丈夫な職種であればオン・オフ双方でフル稼働できること確実。価格も手頃なのでまとめ買いや、いわゆる「色ち買い」をおすすめしたい。



UNIQLO「オックスフォードシャツ（478086）」／3990円（税込み）。無地の「色ち買い」もおすすめ（写真：UNIQLO）

イージーケアなら｢メーカーズシャツ鎌倉｣

メーカーズシャツ鎌倉のシャツも、おすすめ商品として挙げたい。

1993年の創業以来、トラディショナルで悪目立ちせず品のよいビジネスシャツでは定評のある通称“鎌倉シャツ”。前述した縫製のよいシャツの条件をすべてクリアしているのはもちろん、納得できる価格設定で長年のリピーターが多いのもうなずける。

縫製のよさが端的に表現されているのが、きれいな襟型だろう。日本人の体形・顔の大きさ・首の長さなどのバランスをしっかり踏まえたデザインは、流行や世代を超えて多くの人になじむのがありがたい。そしてこれは、国内の優秀な工場での縫製を同社がかたくなに守り続けてくれているからこその恩恵であることを、どうか忘れないでいただきたい。



縫製のよさが表現されているきれいな襟型。国内の優れた縫製工場だからこそ、日本人の体形バランスを踏まえたデザインが実現できている（写真：メーカーズシャツ鎌倉）

そんなメーカーズシャツ鎌倉が開発に3年をかけ、今やリピート率ナンバーワンの看板商品に成長したのが「J-TECH EASY CARE（イージーケアシャツ）」だ。



メーカーズシャツ鎌倉「J-TECH EASY CARE（イージーケアシャツ）」／8690円（税込み）（写真：メーカーズシャツ鎌倉）

再生ポリエステルの芯にコットンを巻きつけ、接触面はすべて綿素材で仕上げた特殊構造糸「PALPAプレミアム」を用いているのが、このシャツの最大の特徴。肌触りのよさだけでなく形態安定性や速乾性、自然な光沢など、今日のビジネスシャツに求められる性能をすべて高度に実現している。



「J-TECH EASY CARE（イージーケアシャツ）」は、色や襟型に多くのバリエーションがあり、好みに合わせて選びやすい（写真：メーカーズシャツ鎌倉）

人工的な質感や埃の吸着など、どこかに妥協を要した従来のノーアイロン・イージーケアシャツの弱点を克服した商品といえるだろう。再生ポリエステルだけでなく、コットンも白度の高い豪州綿をブレンドすることで 漂白や洗浄に用いる水の量を抑えるなど、環境面に配慮している点にも注目したい。

業界で知らない人はいない｢土井縫工所｣

縫製・サイズ・デザインすべてに妥協したくない人におすすめしたいのは、土井縫工所の「オーダーシャツ」だ。

こちらは1952年の創業以来、著名なテーラーやブランド、セレクトショップのドレスシャツを作り続けているドゥ・ワン・ソーイングの、東京・新橋にある直営店。



新橋駅から徒歩3分の場所にある土井縫工所の店舗（写真：ドゥ・ワン・ソーイング）

同社はシャツ業界では知らない人のいない影武者的存在だ。試しに手元にある着心地のよいシャツを見てみたら、買った店は異なるのに製造元が実はすべてここだったというケースも非常に多い。

縫製も含めた品質や着心地を突き詰めると、やはり行きつく先はシャツもオーダーメードになってしまう。いざオーダーとなると価格が気になるところだが、土井縫工所はメーカー直営のおかげで、税込み1万円台はじめからスタートと、ヘタな既製品よりリーズナブルなのでご安心いただきたい。



通常よりさらに高品質な縫製を備えた「プレミアム仕様」のオーダーシャツ。／いずれも3万2450円（税込み・10/1時点）（写真：ドゥ・ワン・ソーイング）

首回りや裄丈は当然ながら、肩幅やウェスト・ヒップ、細かいところではカフス回りまで含め、体形に合ったシャツは長時間着てもストレスを感じないので、広い視野で見れば既製品以上にコストパフォーマンスに優れる。

襟型やカフスなど、デザイン面でも選択肢が広がる点もやはり魅力的だし、同店では1度オーダーすればWEB上でリピートが可能な点もありがたい。もちろん縫製はオーダーメードクラスなので、細かい点も丁寧そのもの。

前述した5つのポイントもさることながら、例えば襟やカフスは外側と内側で生地の長さをわずかに変え、きれいな円筒形になるよう縫い合わせている。またカフスについては、手首へのフィット感が格段に増すとともに、ジャケットの袖口からのぞく際に平行に見えるよう端部が極わずかに弧を描くパターンを採用するなど、随所に妥協のなさが垣間見える。



肩回りの布を左右で2分割し、フィット感を高める仕様もオプションで用意。カフス回りの縫製も丁寧（写真：ドゥ・ワン・ソーイング）

高価なものや有名なブランドのものが必ずしも最適解とは限らないのはシャツも同じ。さらには素肌に直接触れる分、ジャケットなどに比べ消耗品とならざるを得ないのもシャツの宿命だ。だからこそ今回の記事をご参考に、場面や予算に応じた賢い買い方をしていただきたい。

（飯野 高広 ： 服飾研究家）