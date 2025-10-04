

織田義憲さん、敏江さん、美由紀さん（筆者撮影）

【写真】東京に移住する際の引っ越し作業の様子。父の遺品など多くの物品を処分した

老後の移住というと、リタイア後に都市から地方へ移住するイメージが強いですが、近年、子供のいる東京に地方から移住する人がじわりと増えています。

ただ、年を重ねてから初めて東京に住むとなると、子供のそばで暮らせる安心感がある一方、生活に適応できるかといった不安や、住み慣れた街を離れる寂しさなどが立ちはだかり、なかなか決断できるものではありません。

そこで本連載では、その“勇気ある決断”をした経験者たちの話を聞き、移住を考えている人の参考になるお話をお届けします。

愛知県を中心に長年銀行員として働いてきた織田義憲さん（79）は2022年3月、75歳の時に妻の敏江さん（77）とともに愛知から東京に移住した。

子どもがいる東京に出てきたのは多くの「東京移住者」と共通するところだが、織田家の直接の移住のきっかけは、娘の夫が急死したことだった。

織田義憲さん一家

父・義憲さん（79）

元地方銀行勤務。60歳できっぱりと仕事を辞め、キャンプ中心の生活に

母・敏江さん（77）

今も百貨店で月数回パート勤務

長男・大輔さん（52）

会社員。子どもは大学院1年の長男、大学3年の長女の2人

長女・美由紀さん（50）

会社員。夫が病死し、シングルマザーとして子ども3人（長女が短大2年、長男が高1、次女が中1）を育てる

娘の夫がスキルス胃がんに

織田さん夫妻の東京移住後のマンションは、練馬区の車移動に便利な場所にある。

インターホンを押すと、織田夫妻と長女の美由紀さんが出迎えてくれた。美由紀さんの自宅は同じ駅にあり、織田さん夫妻の家から自転車で10分ほどの距離にある。何か用があればすぐに行き来できるいい距離感だ。

美由紀さんは言う。

「私はシングルマザーとして子ども3人を育ててきたので、仕事の時など、困ったときは買い物や花の水やりなどいろいろ助けてくれました。一緒に住んでいるわけではないので、そこまで気を遣わなくて済みますし。

私もまさか両親とまた近くで住むことになるとは思いませんでした。いろいろありましたが、結果的にこうして家族が近くにいることは本当によかったと思います」

今は長男の大輔さんも都内に住み、家族皆がすぐに集まれる環境にあるが、ここ5年ほどは織田家にとって激動の時期だった。その直接のきっかけとなったのが、美由紀さんの夫に病気が見つかったことだった。

病気はコロナ禍が始まったばかりの2020年4月に発覚した。フジテレビの名アナウンサーとして知られ、後にフリーに転身して人気者となった故逸見政孝さんと同じ進行性のスキルス胃がんだった。

逸見さんは1993年9月、当時珍しかった病気を公表する会見を開き、そのわずか3カ月後の12月に48歳の若さで亡くなったことで世間に大きな衝撃を与えた。それだけに、織田家にもたらされたショックの大きさは計り知れないものがあった。「今後どうなるのか」。家族で話し合いを重ねた。

75歳までの決断

織田さん夫妻は1972年に結婚し、その直後に愛知県北西部に家を建てた。それ以来約50年間その家に住んできたが、義憲さんには近年、「老後の不安」が頭をよぎっていた。

「1993年、私が48歳のときに寺の住職だった父が亡くなりました。私だけでなく、妻も名古屋出身で私の姉二人も名古屋にはいますが、私たちの息子や娘は東京です。ですので、年老いたとき、あるいは夫婦のどちらかが亡くなったときにこの家はどうなるのかという思いを持っていました。

私は70歳になったとき、妻に『今後どうする？』という問いを投げ、子どもがいる東京への移住を提案していました。75歳までに決断したいと考えていました」



転居前の自宅と庭（写真：織田さん提供）



転居前の自宅と庭（写真：織田さん提供）

妻の敏江さんは当初、全く引っ越す気がなかったという。長年住んだ自宅近くには近所に知り合いも多く、わざわざ東京に引っ越す理由が感じられなかったからだ。

「妻も私の転勤時に東京に住んだことがあり、違和感はなかったと思いますが、ふんぎりがつかない状態が続きました」（義憲さん）。

しかし、美由紀さんの夫は病気発覚からわずか10カ月後の2021年2月に亡くなった。美由紀さんはシングルマザーとして、当時高1、小6、小2の3人を育てなければならなくなった。

「シングルマザーになっても生活できないほどではありませんでしたが、生活は相当に大変になる。特に相続関係の手続きは手間もお金もかかる。私は元銀行員ということもあり相続関係の手続きについては詳しかったので、私が娘に代わってほぼすべてやりました」（義憲さん）。

こうした状況の中、敏江さんも娘の近くにいて困ったときは助けたいと考えるようになり、2021年9月に東京移住を決断した。

敏江さんは「夫の75歳の誕生日である2021年12月1日までに決断して欲しいということで、私もここで決断しました」と話す。

家を売ったタイミング

2021年10月、愛知の自宅を売りに出してみたところ、即売れたという。「想定の倍くらいの値段で売れたと思います。自宅があった街は田舎ではありますが、自宅は駅からわりと近い上、名古屋までは30分と交通の便はいい場所です。100坪の土地を更地にして分割し、建て売りにするとのことで、ベッドタウンのようなニーズがあったのでしょう」（義憲さん）。



建物取り壊し後の更地（写真：織田さん提供）

自宅が早く売れたのはいいものの、2022年3月1日に受け渡すことが決まったため、一刻も早く東京で家を探す必要が生じた。そこで2021年12月に深夜バスで東京に行き、息子たちとともに新居を探した。

しかし、東京の不動産屋に行っても「65歳以上の方は契約できないんですよ」などと断られ、夫妻は大きなショックを受けた。大きな病気もなく元気なのに、年齢で契約できないとは考えもしなかったからである。

義憲さんは「これはまずいと必死に物件を探し、息子に保証人になってもらった上で、娘が住む練馬区内のマンションを賃貸で契約することができました」と振り返る。



引越準備で父が収集したガラクタ（骨董品）（写真：織田さん提供）

東京の移住先決定とともに、大きな問題となったのが自宅の荷物や土地だった。自宅には父の形見である骨董品、特に掛け軸や茶碗、花瓶などが大量に置いてあった。これらを一気に処分し、東京移住にあたってモノはかなり減らした。

もう一つの懸念は、義憲さんがもともと寺の長男という点であった。

敏江さんは「愛知にお墓は置いていっていいのか。どうするのかと思った」という。

ただ、義憲さんは寺を継がず、住職だった父も早く亡くなっていたため、日常的に墓の管理をする必要性はなくなっていた。「父は『寺を継がずに自由にしていい。ただし自分のことは自分の責任でやって欲しい』とずっと言っていました」と義憲さんは言う。

ここで一つの疑問が湧く。いくら娘の家族が大変な状況だとしても、そこまで急いで移住する必要があったのだろうか。

義憲さんは「そんなに慌てて売る必要があったのかと思うかもしれませんが、あのときに売らなかったらずっと愛知にいたかもしれません。自宅の前には叔父の家があったのですが、叔父の死後、東京のいとこ（叔父の息子）が処分に苦労する姿を見ていたので、私には息子に大変なことをやらせたくないという思いもありました。

また、もし私が先に亡くなったとしたら、妻だけで愛知の田舎に住み続けることができるのかという不安もありました」と話す。

東京移住の嬉しい誤算

こうした義憲さんの敏江さんに関する懸念は、実は美由紀さんも持っていた。敏江さんがたまに東京に来ると、「（記憶や行動などが）以前よりかなり抜けてないか？」と心配になることがたびたびあった。長男の大輔さんともそのような心配をしていた。しかし、東京に移住してからはそんな心配は一気に消えた。



引越直後の東京の部屋（写真：織田さん提供）

美由紀さんは言う。「母は東京に移住してから、水を得た魚のように頭や身体のキレがよくなりました。孫やいろんな人と話す機会が増え、頭が冴えていったようです」。

敏江さんも「東京で人と関わるようになって本当に元気になりました。実は私もじっとしていられない性格なので、東京に住みたかったのです。子どものそばに来られたことも本当によかったですし、元気をもらえます」と話す。

敏江さんは77歳の今も、百貨店などで接客のパートとして働いている。「お客さんに『元気だね』と言われるとこちらも嬉しくなり、また元気になります。今も月に6日ほどやっていますが、80歳までは続けたいです」。

70歳代での東京移住によって、人生の新たなステージへと進んだ織田夫妻。人生楽しいのはむしろこれから――夫妻を見ていると、人生のリスタートに期限や制約などないということを強く感じさせられる。

後編『｢夏の3ヶ月は北海道でキャンプ生活｣｢60歳前後から人生が一気に充実｣"70歳以上"で愛知から東京移住した夫婦の理想的なリタイア生活』では、織田夫妻の”羨ましすぎる”リタイア後の生活などを聞いた。



（岩崎 貴行 ： ジャーナリスト・文筆家）