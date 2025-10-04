松島聡×白洲迅W主演『パパと親父のウチご飯』本日スタート！不器用なシングルファーザー2人が子育てに奮闘

本日10月4日（土）、松島聡×白洲迅W主演のドラマ『パパと親父のウチご飯』がスタートする。

【映像】『パパと親父のウチご飯』予告

突然元カノから娘を預けられた接骨院を営む千石哲（松島聡）と、妻と離婚し息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲迅）というシングルファーザー2人が共同生活をしながら子育てに奮闘する新感覚のホームドラマだ。

共演に蓮佛美沙子、timelesz・猪俣周杜らを迎え、“父×2、子×2”の新しい家族のカタチをハートフルに描いていく。

◆松島聡が演じるヤンキー系に注目

松島が演じる千石は、短気でケンカっ早い、だが情が厚いヤンキー系柔道整復師。

ある日、元カノの真希から突然娘がいることを知らされたうえに、仕事でハワイに行く半年間、娘を預かってほしいと依頼され、突然シングルファーザーに!? これまでの生活は一変し、全く慣れない家事や育児に翻弄される日々が始まる。

穏やかで優しそうなイメージで知られる松島が、シングルファーザー役、しかもヤンキー系というこれまでのパブリックイメージを覆すようなキャラクターをどのように演じるのか、新境地の開拓に注目だ。

◆まるで本物の親子のような仲に

さらに、松島と白洲はそれぞれの子ども役を演じる棚橋乃望、櫻の2人とも大の仲良し。初対面からすぐに打ち解け、本読みやポスター撮影では楽しそうに4人で遊んでいる姿も。ドラマ本編の撮影が始まった今では、まるで本当の親子のように撮影現場で過ごしているそうだ。

「クランクアップの日を想像すると、もう今から…」と松島も早くも寂しそうな表情を見せるほど。本物の親子さながらの関係性を築いた4人は、どんな“家族”を描き出すのか？

また、毎話松島演じる千石、白洲演じる晴海が子どもたちのために料理に奮闘する姿、そしてそこで登場するおいしそうなご飯の数々も大きな見どころのひとつ。

ついお腹が空いてしまいそうなおいしそうなご飯、そして心が満たされる温かいストーリー。秋の夜長にぴったりな新感覚のホームドラマに期待が高まる。

◆松島聡＆白洲迅からコメントが到着

放送を控え、W主演の松島聡、白洲迅からコメントが到着。

「原作の世界観を大事にリスペクトしながら、あの世界観を実写で楽しんでいただけることに喜びを感じています」と松島。「リアルパパ、ママたちの背中を少しでも押せるような作品になっていると思いますので、よる11時の“飯テロ”に注意しながら温かい空気感を楽しんでいただけたら！」と力を込めた。

一方の白洲は、「現場は本当にみんな楽しく、仲良くやっていて。その幸せな雰囲気が映像にもにじみ出ていると思います。ぜひ、皆さんにもその幸せのおすそ分けができたら」と笑顔。「子育てしている方も、そうでない方も、家族の繋がりを感じていただけたらうれしいので、ぜひ全ての方に見ていただきたいです」とコメントしている。