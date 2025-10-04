

天丼てんやの朝限定メニューは、お財布に優しい税込430円から（筆者撮影）

『マツコの知らない世界』（TBS系）にも出演した、チェーン店の外食モーニングをこよなく愛するライターの大木奈ハル子さん。連載「チェーン店最強のモーニングを探して」では、さまざまなチェーン店のモーニングをご紹介しています。

第138回、ご紹介するのは「天丼てんや」です。

飲食チェーンが密かにしのぎを削っているジャンル「モーニング」。午前中の集客が弱い時間帯の売り上げを強化すべく、朝の数時間だけ提供される限定メニューの数々は、コスパ抜群かつ店の特色が強く表れ、どれも魅力にあふれています。

今週ご紹介するのは、天丼チェーン「天丼てんや」のモーニングです。「てんやに朝食メニューなんてあったかなぁ？」と思った方もいるかもしれません。実は、日本で3店舗だけが朝限定メニューを実施しているんです。

ということで、“激レアメニュー”を食べてまいりました。

てんやのモーニングが食べられるのは日本で3店舗のみ



てんやエキア北千住店は、駅の改札内にある駅ナカ店舗。営業時間は7時から22時（筆者撮影）

天丼といえば、高級メニューの印象がありますが、「天丼てんや（以下、てんや）」は、揚げたての天丼を税込620円〜とリーズナブルな価格で提供する、庶民派チェーンです。

揚げ物ということもあり、ランチや夕食向けのメニューではあるのですが、朝だけの特別メニューを用意している店舗は、国内外で170店舗以上を展開するてんやのなかでも、ごくわずか。

公式サイトに「朝食メニューあり」と明記されているのは、東京・北千住駅改札内にある「エキア北千住店」、羽田空港第1ターミナル内の「羽田空港第1ターミナル店」、そして愛知県の「名鉄イン名古屋金山アネックス店」です。近所ではなかったとしても、何かの拍子に立ち寄れそうな、利便性抜群の立地なのがニクイ。

朝の限られた時間帯にしか味わえないからこそ、わざわざ訪れてみたくなる希少性も加わり、モーニング市場における隠れた競争力を感じさせます。

てんやの朝限定メニューは税込430円から



エキア北千住店の朝限定メニュー一覧。ここでの販売時間は7時から10時まで（筆者撮影）

てんやの朝限定メニューは5種類。値段は税込430円〜630円と、もともとお手頃にもかかわらず、さらにお財布に優しい価格設定となっています。

＊納豆朝定食 税込430円

＊朝天丼・朝定食 税込530円

＊焼き鯖朝定食 税込530円

＊稲荷ミニそばセット（うどんに変更可） 税込530円

＊稲荷そばセット（うどんに変更可） 税込630円

提供時間は、筆者が利用したエキア北千住店では朝7時から10時まででしたが、店によってまちまちで、6時半から9時半までという店舗もありました。いずれも早朝から人の流れが多い立地で、朝の需要を取り込むために導入されたと考えられるのですが、面白いのが、「天丼を含むメニューが1種類だけ」という点。

一般的な牛丼チェーンやカフェのモーニングと比べても、価格は同水準ながら「揚げたて天ぷら」という強烈な個性が際立つのがてんやの魅力。

さすがに「朝から天丼はヘビー」と感じる人が多いのでしょう、焼き魚や納豆といった定番の和朝食メニューをそろえ、バランスの良いラインナップになっています。税込430円の納豆朝定食は、内容も価格も、吉野家の納豆定食と価格も同じ。朝天丼は、通常の天丼より90円安く設定されており、チェーン店ならではの「朝だけのお得感」が、てんやでもしっかり味わえます。

朝天丼530円はモーニングならではのお得さ



てんやのモーニング朝天丼530円（筆者撮影）

今回は朝天丼、税込530円をオーダー。天丼に、みそ汁とお漬物が付いたシンプルなセットです。天丼の具材はえび、いか、れんこん、いんげん。ごはんの量は並盛にしましたが、アラフィフの女性が食す朝食としては十分すぎるボリュームでした。



ごはんの量も選べ、小盛にすると50円引き。朝天丼が500円以下で食べられます（筆者撮影）



朝天丼アップ。具材はえび、いか、れんこん、いんげん（筆者撮影）

グランドメニューで販売している税込620円の天丼とは若干、内容が違い、1品少なくはあるものの、通常サイズの揚げたて天丼が500円ちょいという、スーパーのお惣菜コーナーと同水準の価格で食べられてしまいます。小盛にすると50円引きで、480円に。この内容で500円以下というのは、現在の物価高を考えれば、破格と言っても差し支えないでしょう。

あっさり軽い天ぷらで朝に食べてももたれない



小ぶりながら、しっぽの先まで衣がついた、さっくり軽いエビ天（筆者撮影）

朝天丼を食べて感じたのは、てんやの天ぷらの食べやすさです。天ぷら粉は日清製粉・日清フーズと共同開発、揚げ油は日清オイリオに特注した植物油100%と原材料にもこだわり、衣は薄めでさっくり、油は軽めであっさり。揚げの工程を自動化しているので、店やスタッフによって品質にムラが出にくいのも、嬉しいポイントです。



イカ天。さっくりとした薄めの衣をまとった、プリプリのイカ（筆者撮影）

天丼のたれは奇をてらわず、醤油とみりんを基調とした馴染みの味。甘辛のバランスは過不足なく、安心感のある、定番のおいしさに仕上がっています。個性は感じにくいですが、安心して食べられて「まさに、求めていた馴染みの味わい。そうそう、この味が食べたかったんだよ」という、皆が食べなれたほっとする味わいです。



軽い衣に、天丼たれがほどよくからみ、安心感のあるおいしさ（筆者撮影）

お家で揚げた天ぷらや、スーパーの惣菜売り場の天ぷらよりも油切れが良いので、胃もたれしにくく、揚げたてならではの、からりとした衣は、食欲をそそる香ばしさ。天丼の具材のエビは、やや小さめではありますが、しっぽの先まで丁寧に衣をまとい、口に入れると外はさっくり、中はしっとり、噛むとぷりっとした歯応えがたまりません。

いんげんは2本、イカとれんこんは大ぶりで、味と食感のコントラストを楽しめば、ぐんぐん白米がすすみます。みそ汁やお漬物でリセットしつつ、あっという間にペロリと食べ切りました。



みそ汁の具はわかめとネギ。シンプル・イズ・ベスト（筆者撮影）

モーニングでしか出会えない“てんやの顔”

筆者が訪れたのは、日曜日の朝9時半。5路線が乗り入れる北千住駅は、平日の喧騒こそないものの、絶え間なく人が行き交っていました。



ステンレスポットには冷え冷えのお茶が。そこはかとなく高級感（筆者撮影）

15席ほどの小さな店内には、サラリーマン風の男性客が多い一方で、女性の姿もちらほら。筆者が滞在した30分の間に10人以上が入れ替わり、モーニング需要の確かさを感じました。モーニングの提供時間が終わると、途端に客足が落ち着いたのも印象的でした。つまり朝限定メニューを目当てに来ているお客さんは、確実にいるということ。

面白いのは、女性客のほとんどが、天丼ではなく蕎麦や定食を選んでいた点。揚げ物のイメージが強いてんやですが、あっさりとした選択肢を用意したことで、幅広い層が利用していました。てんやのモーニングは、朝の北千住のニーズにしっかりと応えているようです。



てんやの卓上調味料。天丼たれがあるので、もの足りない時は追加できる。天ぷら用の塩も嬉しい（筆者撮影）

木製の箸にもホスピタリティが感じられる

てんやの親会社は、ロイヤルホストやシズラー、シェーキーズを展開するロイヤルフードサービス株式会社。そんな背景を知ると、卓上の配慮にも納得がいきます。割り箸ではなく木製の箸を1本ずつ袋に収めて提供しているあたりに、細やかな気配りと上質さを大切にするロイヤル流のホスピタリティが漂っていました。

朝から揚げたての天ぷらを気軽に楽しみつつ、ちょっとした上質さにも触れられる。そんな贅沢な朝です。

（大木奈 ハル子 ： ブロガー・ライター）