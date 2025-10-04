「40.5%」

【写真を見る】男性の育休取得率が全国で初の4割越え 伸び悩む「取得期間」は？「経営者・マネジメント層の意識の変革を」

この数字は昨年度、全国で1日でも育児休業を取得した男性の割合です。統計が始まった1996年はわずか0.12%でしたが、ここ数年は毎年大幅に上昇していて、昨年度は初めて40%を超えました。

しかし、取得率が上がる一方でまだまだ課題もあります。男性の育休取得が進む中、今後、企業などにはどのような取り組みが求められるのでしょうか。

倉敷市の銀行員の男性（29）の育休に密着

（多賀貢平さん（29））

「ミルク欲しい？はい、どうぞ」





倉敷市に住む銀行員の多賀貢平さんです。今年4月に第一子となる長女の色楓ちゃんが生まれ、今月11日から育児休業に入っています。（多賀貢平さん）「毎日成長が著しくて楽しいですね」多賀さんが育休をとるのはこれが2回目。最初は色楓ちゃんが生まれて1か月後に約3週間。今回は、離乳食を始めるタイミングに合わせての取得です。

（多賀貢平さん）

「やっぱり子どもがこんなに小さい時って今しかないので、このタイミングでずっと見られるというのはすごく幸せに思います」



育休中は、ミルクや離乳食、寝かしつけなど育児に奮闘。妻の孝子さんも2人で育児ができる喜びを実感しているといいます。



（多賀さんの妻・孝子さん）

「日中に1人で子育てをしているというのは結構孤独感があるんですよ。だから日中も大人2人で子どもを見れるというのは結構大きい」

3年連続で男性の育休取得率100%

育児休業を取得する男性は、ここ数年、岡山県内でも急増しています。



要因の1つは2022年度に新設された「産後パパ育休」制度。それまでは、男性が育休を取得する場合、原則、まとめて1回でしたが、期間を分けて最大4回取ることができるようになり取得率が上昇。2023年度には50%を超えました。

多賀さんは普段、中国銀行の玉島支店で働いています。この日は育休に入る1週間前。同僚に業務の引継ぎを行っていました。



（多賀貢平さん）

「同僚に少なからず迷惑をかけてしまうのですが、最終的には上司から育休を積極的にぜひ取ってほしいと背中を押してもらったので」



中国銀行では男性行員の育休取得を後押ししようと、毎年、研修会やフォーラムを開催。また、今年からは取得時期や日数の希望を上司と事前にやり取りできる、「パパ育休プランシート」というシステムも整えました。



これらの効果もあり、現在、3年連続で男性の育休取得率100%を達成しているといいます。



（ちゅうぎんフィナンシャルグループ D＆INEXT10推進部 川高博嗣さん）

「数字ありきではなくていかに取りやすくするかというところを考えているので、風土整備・土壌整備がまず大切かなと思っています」

育休取得へのハードルを下げる工夫で効果をあげた病院も

男性の育休を推進する企業は他にも。倉敷市のしげい病院では、実際に育休を取った男性スタッフの体験談などを広報誌で発信。また、更衣室には育休取得を呼びかけるポスターが掲示されています。

（しげい病院総務課 本多雅亮課長補佐）

「自分も取れそうだなとか取っていいんだなという風に気持ちも軽くなるかなと思いますので、取得に対するハードルを下げる効果はあるのかなと思っています」



5年前まで男性の育休取得者は0人だったということですが、今では毎年約10人が取得。また、取得日数は平均71日で、おととしの全国平均を大きく上回っています。

岡山県内でも取得が進む男性の育児休業ですが、街ではこんな声も…。



（2児の父親）

ー育児休業は取りましたか？



「いや、取っていないです。ちょっと仕事が立て込んでたというか何というか…いろいろあって」



（会社員）

「実際は（取得率）100%とうたっているのですが、取りにくい雰囲気はありますね」



（子どもが生後10か月）

「僕が単身赴任なのでなかなか取る機会はない。妻ががんばっている間は仕事をがんばりたいなと」



また、就職活動中の学生からは…。



（就活生）

「（育休を）取れる企業にぜひ行きたいです」



「社員の事を大切にしているんだなという雰囲気は感じます」



「取得率もそうですけど取得日数も意外と気になって見ます」

伸び悩む「取得期間」

男性の取得率は上がる一方で、伸び悩んでいるのは取得期間です。女性の約9割が6か月以上取得しているのに対し、男性は約6割が1か月未満にとどまっています。子育て中の父親の支援などに取り組むNPOの副代表理事、徳倉康之さんです。



厚生労働省の男性の育休取得促進事業にも携わった経験があり、今後、企業が制度を充実させていくだけでは不十分であると話します。



（ファザーリング・ジャパン 徳倉康之副代表理事）

「日本は制度はあるけれども風土がない。ではその風土は誰が作っていくのかというと、若い世代・育休を取りたい世代は意向として取りたいというのがはっきり出ている中で、やはり育休を取らせていく経営者・マネジメント層の意識の変革が非常に大事なポイントになる」



また、いま、男性の育休取得の推進に積極的に取り組むことは、高齢化が進んだ将来の人手不足解消にもつながると提言します。



（ファザーリング・ジャパン 徳倉康之副代表理事）

「やはり定年も伸びてくる。それぞれのライフステージ子育てが終わり、その後介護がやってくる。この介護の時に働き方をどう変えるかという準備期間にもあたる。

大きく方針を転換するということよりも徐々に若手の働き方を変えていく中で、すべての人の働き方を順番に変えていく準備が男性育休という捉え方をしていく。特に若い人から選ばれる企業になるにはその点がとても大事なポイントになるというのは心に留めておいた方がいいと思います」



取材した瀬戸大輝記者は、「中小企業や大手でも部署や支店など業務内容によってはまだまだ取得しにくい現実。育休を取得した人をフォローする人のへの支援も会社として考えていかないといけない」と感じています。