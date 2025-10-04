ちいかわファン必見♡友情の青いリボンと一緒に♪【ワールドパーティー】ハチワレデザインの折りたたみ日傘がAmazonで販売中！
友情の青いリボンと一緒に♪【ワールドパーティー】ハチワレデザインの折りたたみ日傘がAmazonで販売中！
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！
ちいかわとハチワレの友情を結ぶ思い出の「ほめられリボン」のお話を題材にデザインされた日傘。日傘本体と収納袋のどちらにも青いリボンがつき、日傘本体にはワンポイントで耳にリボンをつけたハチワレのイラストや、収納袋には2本に増えたリボンを嬉しそうに結ぶハチワレの姿や大切にリボンを括りつけられた花瓶が描かれている。
日傘を使うたびに心温まるストーリーが思い浮かび、青いリボンを大切にするハチワレのイラストに癒される。
完全遮光で機能性も抜群。晴雨兼用だから雨の日も晴れの日もハチワレと一緒にお出かけを楽しもう。
3段式の骨を採用した折りたたみ傘。曲がり手元で持ちやすい。傘の出し入れがしやすいよう、収納袋にはゆとりを持たせている。
