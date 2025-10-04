ÉÂ±¡¤Ï¿ÇÎÅÊó½·¤Î¡ÈÅÛÎì¡É¡ÄÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¡È¹ñÌ±³§ÊÝ¸±¡É¤ÎÎ¢¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤È´µ¼Ô¤¬¡È¶¦ÅÝ¤ì¡É¤¹¤ëÌ¤Íè
¡ÖÃ¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢É®¼Ô¤ÎÁÄÉã¤¬Æ³Æþ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¹ñÌ±³§ÊÝ¸±À©ÅÙ¡£1961Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¹â¤¤ÍýÁÛ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ÉÂ±¡¤Ï¤³¤í¤³¤íÊÑ¤ï¤ë¿ÇÎÅÊó½·¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ç¶ì¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿ÉÂ±¡·Ð±Ä¤Î¤¤¤Þ¤ËÇ÷¤ë¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢·§Ã«ûò²Â¡Ø2030-2040Ç¯ °åÎÅ¤Î¿¿¼Â ²¼Ä®ÉÂ±¡Ä¹¤À¤«¤é¸«¤¨¤ë°åÎÅ¤ÎËöÏ©¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ÉÎ©Ìµ±ç¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â
¹ñÌ±³§ÊÝ¸±¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÃË
¡¡»ä¤ÎÁÄÉã¤Ç¤¢¤ë·§Ã«ÀéÂå´Ý¤Ï¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤ËÅìµþÅÔ°å»Õ²ñÉû²ñÄ¹¡¢µìÆüËÜ°å»Õ²ñ¾ïÇ¤Íý»ö¤òÌ³¤á¡¢1931¡Ê¾¼ÏÂ6¡ËÇ¯º¢¤«¤é¹ñÌ±³§ÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ±¿Æ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡³§ÊÝ¸±¤ÎÆ³Æþ¤ËÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ò3¿Í¤âÉÂµ¤¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËË´¤¯¤·¤¿¤³¤È¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£³§ÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÆ³ÆþÁ°¤Ï¡¢°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð½õ¤«¤ë¤è¤¦¤Ê´¶À÷¾É¤Ê¤É¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤¹¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¹ñÌ±³§ÊÝ¸±À©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢³«¶È°å¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¿ÇÎÅÈñ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°Â²Á¤ÊÈñÍÑ¤Ç¿ÇÎÅ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µìÆüËÜ°å»Õ²ñ°÷¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢³§ÊÝ¸±À©ÅÙÆ³Æþ¤ËÈ¿ÂÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤Ç¤âÊÝ¸±¤ò»È¤Ã¤Æ°ìÎ§¤ÎÎÁ¶â¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÄÉã¤Î»×ÁÛ¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¡Ö¼Ò²ñ¼çµÁ¼Ô¤À¡×¤ÈµêÃÆ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¼«Èñ¿ÇÎÅ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÍµÊ¡¤Ê¿Í¤«¤é¤Ï¹â¤¤¿ÇÎÅÈñ¤¬¼è¤ì¤ë¡£¤Ê¤¼°Â¤¤°ìÎ§ÎÁ¶â¤Ç´µ¼Ô¤ò¤ß¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¡¢¹ñÌ±³§ÊÝ¸±À©ÅÙ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë°å»Õ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
