佐久間大介×日村勇紀が知っているようで知らない「ユニクロ」激動の歴史を深掘り！“おしつじさん”は久保史緒里

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。

10月4日は、日本が誇る世界的カジュアル系ファッションブランド「ユニクロ」を深掘りする。

■“ダサい”イメージを払拭

全国の男女を対象に実施した「いちばん好きなカジュアル系ファッションブランド」調査（LINEリサーチ昨年調べ）で、堂々の1位を獲得したユニクロ。

このように、カジュアル系ファッションブランドでありながら、幅広い層から支持を集め、日本のみならず世界的にも大人気のブランドに成長した。しかしその裏には業界を騒然とさせた黒歴史もあったという。そんな知ってるようで知らないユニクロの歴史を深堀りする。

ユニクロの魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は、“日本でいちばんユニクロを買っている男”を自称するユニクロ研究家のMBと、乃木坂46久保史緒里が担当。久保は、所持する衣服の半分以上がユニクロというほど大の愛好家で、週5でユニクロを着用することもあるという。

番組では、ユニクロをより深く知るため、「ユニクロの“ダサい”を一変させた救世主」「ユニクロ史上最大の黒歴史と呼ばれた野菜事業」「パーカーやサングラスにも…ユニクロ商品のこだわりとは!?」という3つのポイントでユニクロの魅力を解説していく。

久保が「以前は“ダサい服＝ユニクロ”なんていう時代もあったくらいなんですよ」と話すと、「あったあった、言われているとき！」「昔は『お前ユニクロ着てんの？』の風潮があったんですよ」と、当時を思い出し共感する佐久間。

そんな佐久間は「僕も下着とかユニクロ!!」と話し、現在もユニクロ商品を愛用していることを明かす。

日村も「（今は）かっこいいのが、『それユニクロだったの？』って（イメージが変わったって）いうことだよね」と、ユニクロのリブランディング成功に感嘆する。

さらに番組では、ユニクロ誕生の歴史や、転機となった、アパレル業界を激震させた“あるコラボ”なども紹介していく。

こうしてユニクロを深掘りして、その魅力をより深く知ったサクヒム。はたして佐久間と日村にとって、身近に感じていたユニクロの存在はよりいっそうの“推し”となったのか？

なお、TVerでは地上波送後から地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信される。

■番組情報

日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

10/04（土）23:30～23:55

出演：佐久間大介（Snow Man） 日村勇紀（バナナマン）

■関連リンク

『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/

■【画像】10月4日放送分の場面写真