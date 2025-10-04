日経225先物：4日夜間取引終値＝140円高、4万6080円
4日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比140円高の4万6080円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万5769.5円に対しては310.50円高。出来高は1万297枚だった。
TOPIX先物期近は3155.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIX現物終値比26.33ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 46080 +140 10297
日経225mini 46085 +145 177050
TOPIX先物 3155.5 +18 16768
JPX日経400先物 28410 +150 993
グロース指数先物 727 +5 875
東証REIT指数先物 売買不成立
