　4日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比140円高の4万6080円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万5769.5円に対しては310.50円高。出来高は1万297枚だった。

　TOPIX先物期近は3155.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIX現物終値比26.33ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 46080　　　　　+140　　　 10297
日経225mini 　　　　　　 46085　　　　　+145　　　177050
TOPIX先物 　　　　　　　3155.5　　　　　 +18　　　 16768
JPX日経400先物　　　　　 28410　　　　　+150　　　　 993
グロース指数先物　　　　　 727　　　　　　+5　　　　 875
東証REIT指数先物　　売買不成立

