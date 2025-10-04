第44回（1993年）以来、6年ぶりに放送開始時間が30分繰り上がり、19時30分スタートとなった『第50回紅白』のテーマは、『未来へ〜時代と世代を超えて〜』でした。

NHKが事前に実施した「21世紀に伝えたい歌」アンケートで1位に輝いた美空ひばりさんの『川の流れのように』を、天童（よしみ）さんが歌唱。

五木（ひろし）さんは、それまで『紅白』で一度も歌っていなかった「第15回日本レコード大賞」の受賞曲『夜空』を歌われ、紅組のトリを務めた和田アキ子さんが『あの鐘を鳴らすのはあなた』を、大トリの北島（三郎）御大が『まつり』を熱唱され、その存在の大きさを歌で示してくださいました。

そして番組終了後、『ゆく年くる年』の放送中、再びNHKホールからお届けしたのが、出場歌手、審査員の皆さん全員で歌った、オリジナルソングとしてNHKが制作した『21世紀の君たちへ〜A Song For Children』です。

作詞・作曲は、スティーヴィー・ワンダーさんで、日本語歌詞をつけたのは、さだまさしさん。

ーーえっ！？ マジで？

思いますよね。わたしも初めに聞いたときは、同じことを思いました（苦笑）。

制作を依頼したNHKもすごいですけど、快く引き受けてくださったというスティーヴィー・ワンダーさんもさすがです。

しかも、それを『紅白』の放送枠だけではなく、『ゆく年くる年』の中で放送するというアイデアは、さすがNHKです。ウルトラE難度のすご技です。

ただ……。出場歌手の皆さんが未来へ向け、魂のこもった歌を歌唱されているなか、2年前に不慮の事故で父を亡くして以来、ずっと巣くっていたモヤモヤが大きな塊となり、わたしの心を蝕みはじめていました。

父を亡くした悲しみはもちろんですが、一人残された母のことを思うと心が軋み、ふとした瞬間に、嗚咽が漏れます。気持ちが傷つくと、体も悲鳴を上げはじめます。

こんな気持ちで歌っていていいのだろうか……。もしかして、結果としてファンの方を裏切っていることになるんじゃ……？ 負のスパイラルにはまり込み、頭と心が色を失って、白と黒の世界に塗り潰されていきます。

この年、『紅白』のステージに立ったわたしの心境は、まさにそんな感じでした。

そんなわたしが『紅白』のステージで歌わせていただくことになったのは、デビューからずっと温かな眼差しでわたしを見守ってくださっていた、たかたかし先生が、

「これは、冬美への応援歌だからな」

と言って作詞してくださった『風に立つ』です。

心を乗せて歌うと息が詰まって歌えなくなるので、頭の中を空っぽにして、喉を開いて声を絞り出すーー。

思い返すと、歌手の誰もが憧れる『紅白』という夢のステージで、そんな歌い方しかできなかった自分が情けなくて、恥ずかしくて、腹立たしくて……。

そんなわたしの大きな救いとなったのは、 “下町の玉三郎” こと、梅沢富美男さんが、一緒のステージで踊ってくださったことです。

ーー独りじゃない。梅沢さんが助けてくれる。

そんな心強さを感じると同時に、いつもはわたし一人に集まる視線が、妖艶な踊りを披露してくださった梅沢さんにも注がれて。

空っぽの心に少しだけ温かな風が吹き込んできた『紅白』でした。梅沢さんに感謝です。

さかもとふゆみ

1967 年3月30日生まれ 和歌山県出身『祝い酒』『夜桜お七』『また君に恋してる』『ブッダのように私は死んだ』など幅広いジャンルの代表曲を持つ。現在、最新シングル『浪花魂』が好評発売中！

写真・中村 功、産経新聞

取材＆文・工藤 晋