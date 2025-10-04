日本保守党の河村たかし共同代表が、百田尚樹代表に「俺が殴ったら死ぬぞ」と脅迫されたなどとして、刑事告訴しました。かつての蜜月関係から一転、2人に何があったのでしょうか。

■一体、何が？ 河村氏“刑事告訴”明かす

日本保守党・共同代表 河村たかし氏

「私、衆議院議員・河村たかしは、昨日10月2日に、東京地方検察庁特別捜査部に、日本保守党、現在、参議院議員の百田尚樹代表を刑事告訴いたしました」

3日、会見を開いたのは衆議院議員の河村たかし氏です。地域政党「減税日本」の代表を務めるとともに、日本保守党の共同代表を務めています。

今回、河村氏が刑事告訴したのが日本保守党の代表・百田尚樹氏。一体、何があったのでしょうか。

■「百田氏は右拳を振り上げて…」河村氏が主張

日本保守党・共同代表 河村たかし氏（3日）

「今年4月22日、日本保守党の記者会見終了後、百田氏が私に対して『お前なんちゅうことを言うねん』と。大声をあげてバンバンとテーブルをたたき威迫して、私に向けてものすごいスピードでペットボトルを投げつけました」

「さらに百田氏は立ち上がったまま右拳を振り上げて、私は座っていましたので、彼は立ち上がって、ガッと殴りかかってきた、という状況でございます」

「『お前、俺が殴ったら死ぬぞ』言うて、たしか2回は言ったと思いますけど、百田氏はボクシング経験者と聞いていましたので『殴ったらいかんぞ』と言って、とっさに出てきましたので、あぶねーと思いまして」

■結党時、肩を並べ“国政への思い”を語っていた2人

2023年10月、結党した日本保守党。

日本保守党・代表 百田尚樹氏（2023年10月）

「『私は絶対に裏切りませんので、その点はご安心ください』。私はこの言葉がすごい好きな言葉で、この言葉を聞いて河村さんとならやっていけるなと思いました」

日本保守党・共同代表 河村たかし氏（2023年10月）

「そう言ってもらえると、死んでもいいという感じですね」

結党時、肩を並べて国政への思いを語っていた2人。その後…

日本保守党・代表 百田尚樹氏（去年10月）

「おめでとう！河村さん、おめでとう！！ 我が日本保守党、国会議員第一号が誕生しました」

河村氏は衆院選で当選。百田氏も今年の参院選で当選し、ともに国政へ。

■今年4月には“言い争い”も

ただ、今年4月の会見では「党大会の開催」などについて言い争うようなシーンもありました。

河村たかし氏（今年4月22日）※日本保守党YouTubeチャンネルより

「（支援者らの気持ちは）ずっと酒飲んで話していると『もうはよやってくれ』と、みんなそうですよ」

百田尚樹氏

「みんな希望はなんぼでもありますよ。私だってしたいこと、なんぼでもありますよ。でも人員と金の問題があるんですよ」

河村たかし氏

「いや実現できるって」

百田尚樹氏

「実現できることはやりますよ、我々は」

河村たかし氏

「任せてくれへんがね」

有本香事務総長

「内輪の話をここでやるのは、おやめいただきたい」

河村氏はこの会見の後、百田氏にペットボトルを投げつけられたり、“俺が殴ったら死ぬぞ”と言われたりしたと主張し、脅迫などの疑いで刑事告訴しました。

■百田氏側の主張は

かつて蜜月関係にあった2人…。

一方の百田氏側は告訴状が提出されたことについて。「news zero」の取材に対し「内容を精査して然るべきタイミングでコメントを出すつもりです」としています。

また、百田氏らは「減税日本」と「日本保守党」が特別友党関係を解消したことにより、共同代表の解任などを河村氏に通告していて、河村氏は共同代表の解任は承諾できないと反発しています。

（10月3日放送『news zero』より）