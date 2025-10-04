◇パ・リーグ ソフトバンク10―2オリックス（2025年10月3日 みずほペイペイD）

ソフトバンク・牧原大が、首位打者のタイトルをほぼ手中に収めた。3打席立ち、プロ入り後初の規定打席に到達。3打数2安打の活躍で打率・304に上げた。2位・柳町は5打数1安打で同・292に後退して差が広がった。

「まだ（首位打者とは）決まっていないですから」と言いながらも「3割を切らなくて良かった。ホッとした」と安心した表情を見せた。

首位打者の獲得となれば、育成出身選手では史上初だ。10年育成ドラフト5位でソフトバンクに入団。励みになったのは同期で同じ育成出身の千賀（メッツ）、甲斐（巨人）の存在だ。2人の背中は遠かったが「千賀と（甲斐）拓也に追いつけた。これからは胸を張りたい」とかみしめるように話した。

牧原大をよく知る明石スキルコーチは「昔から（牧原大自身が）育成なんだからみんなより練習しなきゃダメって言っていた。試合に出られなくてしんどかったと思う。人一倍、苦労してきた」とこれまでの努力を称えた。「育成の目標になりたい」という牧原大の願いが、首位打者という称号となってかないそうだ。