◇パ・リーグ ソフトバンク10―2オリックス（2025年10月3日 みずほペイペイD）

ソフトバンクの柳田悠岐外野手（36）が3日、オリックス戦で右脚負傷から復帰後初アーチを放った。6回に4月1日の日本ハム戦以来、およそ半年ぶりの一発となる左中間3号ソロ。柳町達外野手（28）の6号2ラン、栗原陵 矢内野手（29）の8号満塁本塁打、谷川原健太捕手（28）の球団通算9500本塁打となる3号ソロに復活した主砲が続いた。今季チーム最多の1試合4本塁打で本拠地最終戦を飾った。

ポストシーズンでの活躍を予感させる豪快な一撃にスタンドが沸いた。柳田が8―0の6回にオリックス・山田が外角低めに投じた直球を捉える。4月1日の日本ハム戦以来となる一発だ。「しっかりと自分のバッティングができた」。柳田らしい逆方向への打球で左中間スタンドまで運んだ3号ソロ。右脚負傷から復帰8戦目で快音を響かせた。

リーグ連覇のラストピースにもなった背番号9は「とにかくCSに向けて頑張っていきます」と185日ぶりの一発に気を良くして話した。小久保監督も「打球が若いですよね。練習からいい感じで打っている。CSに向けてやっていってくれれば」と笑みを浮かべた。

4月11日のロッテ戦で自打球を当て、右脛骨（けいこつ）骨挫傷で離脱を余儀なくされた。「ケガのキャリアハイ」と語るほどの痛みで、2週間ほど足をつくこともできなかった。リハビリは長期間に及んだが「修行をする気持ち」で乗り越えた。つらい時でも明るいギータはいつも健在だった。変わらない姿で周囲にも温かく接し、ファームの若手にとっては貴重な時間となった。実戦復帰後の明るく声を出す姿も模範となった。1軍復帰後も頼もしい姿でチームに安心感を与えている。

この日は今季チーム最多の1試合4本塁打が飛び出した。初回に出た柳町の先制6号2ランから始まり、5回には栗原の8号グランドスラム、谷川原が球団9500号となる3号ソロを放った。そして豪快なギータ弾。振り返れば、今季チーム1号は3月29日のロッテ戦（みずほペイペイドーム）での柳田の一発だった。本拠地最終戦の一発攻勢を主砲が締めくくった。

試合後にはセレモニーが行われ、小久保監督が「われわれはあと2つ山を登らねばなりません。最終目標である日本一奪還に向けてファンの皆さんの力が必要です」と5年ぶりの頂点へ力強く宣言した。CS突破、日本一へ、柳田の存在は欠かせない。 （木下 大一）