「有力馬次走報」（３日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◇ ◇

◆ＪＤクラシック（８日・大井、ダート２０００メートル）で史上初のダート３冠を狙うナチュラルライズ（牡３歳、美浦・伊藤圭）が美浦Ｗで最終追い切り。横山武を背に、単走で６Ｆ８６秒４−３６秒９−１１秒９をマークした。「左回りの追い切りでしたが、むしろ右回りよりもバランスは良かったです。脚元も含めて、身体的な部分は問題ない。あとは、今まで以上に折り合えれば」と横山武。

◆九十九里特別を７馬身差で逃げ切ったマイユニバース（牡３歳、栗東・武幸）は、武豊との新コンビで菊花賞（２６日・京都、芝３０００メートル）に向かうことが決まった。管理する武幸師が３日、明らかにした。「きょう（３日）から坂路での調教を開始します」と指揮官。兄弟コンビでのＪＲＡ・Ｇ１挑戦は、２４年フェブラリーＳ（セキフウ＝３着）以来で今回が８度目。

◆スワンＳ（１３日・京都、芝１４００メートル）へ向けて、ウインマーベル（牡６歳、美浦・深山）が美浦Ｗの併せ馬で６Ｆ８２秒６−３７秒８−１１秒３を計時。美浦まで駆け付けた松山は、追走先着の内容に「だいぶしっかり乗り込めていて、動きもキビキビしていました。きょうのところは言うことないですね」と手応え。

◆ダービー１８着のファウストラーゼン（牡３歳、栗東・西村）は、予定していた菊花賞へは向かわず、引き続き休養する予定。

◆シリウスＳ４着のジンセイ（牡４歳、栗東・庄野）は太秦Ｓ（１２日・京都、ダート１８００メートル）へ向かう。