◇近畿学生野球秋季リーグ第5節3回戦 奈良学園大5ー0和歌山大（2025年10月3日 GOSANDO南港野球場）

3回戦2試合が行われ、奈良学園大が和歌山大を下して3季連続47度目のリーグ優勝を決めた。明治神宮大会出場2枠をかけ、31日開幕の関西地区大学野球選手権に出場する。

3季連続47度目の優勝を決めても、奈良学園大に歓喜の輪はなかった。今季2度目の完封勝利を挙げた矢川幸司郎（3年）がチームメートから祝福されると、すぐに試合後のあいさつの列ができた。

苦しんだ末のリーグ3連覇だった。8月のオープン戦はリーグ戦開幕直前に8連敗。チーム状態は振るわず、開幕節の阪南大戦は勝ち点を落とした。酒井真二監督が「本当に、どうなることかと思った」今季のスタートだったが、2節目以降に立て直せたのは学生生活最後のシーズンにかける4年生の力が大きかった。

2回、先制弾を放った松林克真（4年）は「関西選手権で勝って神宮大会初出場を果たしたい」と、昨年かなえられなかったチームの悲願へ、気持ちを引き締めていた。 （田中 貴久）