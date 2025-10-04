ドジャースの大谷翔平投手が３日（日本時間４日）、地区シリーズ開幕を前に敵地で前日会見に臨んだ。ポストシーズンでは初の投打同時出場となる第１戦に向け「自分たちの野球ができれば勝機はある」と語った。

会見では落ち着いた表情で「緊張すると思いますが、シーズン勝ってきて、明日プレーできることに喜びを感じている」と力を込めた大谷。フィリーズとの負けられないゲーム。３戦先勝だけに初戦を取れば一気に有利となる中、「野球に対してすばらしい熱量がある。あとチーズステーキがおいしいクラブハウスだなと毎回思っています」と大好物を明かすと会見場が笑いに包まれた。

大谷はレギュラーシーズンで９月１６日にフィリーズと対戦。その際は５回無安打無失点の快投を見せていた。「前回対戦を通じてお互いに勉強して明日の試合に臨むんじゃないかなと思います」と大谷。さらに最終登板となったダイヤモンドバックス戦でも６回５安打無失点。９月は１４回２／３を失点ゼロという圧倒的なピッチングを見せてきた。

球団フロントも今回のポストシーズンからリミッターを解除させる方針を示している。球数、イニング数など制限を設けない中で、完全復活の舞台となりそうだ。「シーズンの最後まで使ってリハビリを終了できたのは素晴らしいことでしたし、素晴らしいチーム相手に僕らは勝ち上がってきた立場なので。挑戦する気持ちを持って自分たちの野球ができれば勝機はあるんじゃないかなと思います」と大谷。アドレナリンについては「僕は試合の方が球速が上がるタイプ。全体のバランスが大事。興奮すると思うけど、それを制御して」と語っていた。