「お前、いじめられっ子やったやろ？」発言で大炎上、千原せいじが謝罪
タレントの千原せいじ（55歳）が10月3日、自身のYouTubeを更新。動画の対談相手に「お前、いじめられっ子やったやろ？」などと発言し、騒動となっていた件について謝罪した。
せいじは今年7月、埼玉県戸田市議会の河合ゆうすけ議員と対談。その中で「お前、いじめられっ子やったやろ？」などと発言したことで、炎上状態となっていた。
この日、「皆様へ」と題する動画を更新したせいじは「千原せいじです。先だってのニコニコチャンネル＋の番組内での私の発言および騒動に関して、お騒がせしてしまい、本当にすみませんでした」と頭を下げて謝罪。
続けて「応援して下さっている方々、この騒動に関するさまざまな情報を目にしてですね、不快な思いをされた方々に対して、大変申し訳なく思っております」と頭を下げ、「番組中、感情に流されてしまい、MCとしての立場を見失い、配慮に欠ける発言を多々してしまったこと、さらに視聴した方に誤解をあたえるような発言をしてしまった…自分の態度と言葉やすべてにおいて、心から反省しております」と再び頭を下げた。
そして「騒動後、今日まで本当にたくさんの方々から…お叱り、厳しい言葉をいただきました。ありがとうございます。今一度、自分自身の在り方をかえりみて日々を過ごしておりました。今後はこのようなことがないように努めてまいります。未熟だった自分を改善すべく、日々精進するとともに、またこのチャンネルをですね、楽しんでいただけるように、楽しみにしていただけるように頑張って参りたいと思います。すべての関係者の皆様、そして視聴者の皆様、このたびはまことに申し訳ございませんでした」と重ねて謝罪した。
せいじは今年7月、埼玉県戸田市議会の河合ゆうすけ議員と対談。その中で「お前、いじめられっ子やったやろ？」などと発言したことで、炎上状態となっていた。
この日、「皆様へ」と題する動画を更新したせいじは「千原せいじです。先だってのニコニコチャンネル＋の番組内での私の発言および騒動に関して、お騒がせしてしまい、本当にすみませんでした」と頭を下げて謝罪。
そして「騒動後、今日まで本当にたくさんの方々から…お叱り、厳しい言葉をいただきました。ありがとうございます。今一度、自分自身の在り方をかえりみて日々を過ごしておりました。今後はこのようなことがないように努めてまいります。未熟だった自分を改善すべく、日々精進するとともに、またこのチャンネルをですね、楽しんでいただけるように、楽しみにしていただけるように頑張って参りたいと思います。すべての関係者の皆様、そして視聴者の皆様、このたびはまことに申し訳ございませんでした」と重ねて謝罪した。