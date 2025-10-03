株式会社オートバックスセブンは、同社の加盟店である株式会社北日本オートバックスとともに、北海道札幌市に「オートバックス月寒店」および併設店舗を2025年10月1日に新規オープンした。

「オートバックス月寒店（北海道札幌市）」新規オープン

～北海道内 オートバックス32店舗～

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）と加盟店契約を結んでいる株式会社北日本オートバックス（代表取締役：村山文彦）は、2025年10月1日（水）に「オートバックス月寒店」および「オートバックスカーズ月寒店」、「セコハン市場月寒店」を新規オープンいたします。

店舗は、国道36号線沿い、大和ハウス プレミストドーム（旧：札幌ドーム）前に位置します。タイヤ、オイル、バッテリーをはじめとしたカー用品に加え、カーライフの楽しさを提案する幅広い商品や、車検・整備、車買取・販売、自動車保険などのサービスを展開いたします。自動車整備に関する知識と技術、提案力を備え、安心してクルマのメンテナンスをお任せいただける店舗として地域のお客様を全力でサポートいたします。

店舗の概要は以下の通りです。

店舗名 オートバックス月寒店

オートバックスカーズ月寒店

セコハン市場月寒店 開店日 2025年10月1日（水） 所在地 〒062-0051 北海道札幌市豊平区月寒東1条16丁目5-1 連絡先 TEL. 011-856-0023 ／ FAX. 011-856-0037 面積 売場483.6㎡／敷地3,791.１㎡ 駐車台数 51台（共用） ピット台数 ８台 営業時間 10:00～19:00 定休日 火曜日 経営母体 株式会社北日本オートバックス 代表取締役 村山 文彦

ご参考：オートバックスグループ国内店舗数 計1,041店舗

オートバックス 513店舗 スーパーオートバックス 71店舗 オートバックスガレージ 1店舗 A PIT AUTOBACS 2店舗 オートバックスセコハン市場（※1） 19店舗（16） Smart＋1（※2） 14店舗（11） オートバックスエクスプレス 11店舗 オートバックスカーズ 410店舗（407）

※1：（ ）は内、併設店の数 ※2：（ ）は内、インショップの数

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

【お客様からのお問い合わせ】

オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝日を除く）

