◆凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、フランス・パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）

【パリ（フランス）３日＝山下優】ＪＲＡ海外馬券発売対象の第１０４回凱旋門賞・Ｇ１は日本時間５日２３時５分、フランス・パリロンシャン競馬場の芝２４００メートルで行われる。今年はクロワデュノール、ビザンチンドリーム、アロヒアリイの３頭が悲願の日本勢初Ｖに挑む。現地で取材する山下優記者は実際にコースを“日本馬目線”で歩き、馬場状態などから勝負を分けるポイントを分析した。馬券は５日７時からインターネットで発売される。

実際にパリロンシャンの馬場を２日に歩いた。あこがれの地でまず感じたのは、意外に馬場がしっかりしているということだ。馬場の硬さを示す機械、ペネトロメーターの数値は「３・４」を示している。主催者であるフランスギャロのシャルル・ド・コルドン場長は「軟らかい良馬場」と言っていたが、個人的には日本の良に近い稍重。これなら、日本馬も十分期待できると感じた。

次に目に入ったのは高低差。スタートしてから緩やかに上るが、最後の直線から見ると３コーナー地点は明らかに高く、そこから下ってフォルスストレートに向かっていく。相当にタフなコースだが、雨が降るとさらに過酷さが増すのは間違いない。

今年の大きなニュースとして、フォルスストレートの水はけを改良する工事を行ったことがある。今までは池が近くにあるため排水しづらい状況だったが、馬場に穴をあけて砂を入れた。コルドン氏によると、「これでどのジョッキーも『パリロンシャンの馬場は均一になりました』と言ってくれます」と胸を張った。日本馬にとって、これも朗報なのは確かだ。

そして直線にもカギがある。内ラチ沿いは７月１４日からずっと保護されており、これが凱旋門賞当日に開放されて幅約６メートルの「オープンストレッチ」として使用される。もちろん芝は密に生えそろっており、見た目も絶好の状態だ。道中は脚をためて、直線でそのスペースをうまく利用することが重要になる。したがって、外枠を引いた馬には厳しい戦いになる。

３日午後から４日にかけて雨予報。雨量によるとはいえ、これは日本馬には非常に痛い。特に軽い走りをするビザンチンドリームには試練と言える。アロヒアリイは母の父にオルフェーヴルが入っている血統面、クロワデュノールは当地の重馬場で行われた前走のプランスドランジュ賞を勝った実績から、そこまでマイナスにはならないとみている。

外国馬では２番ゲートを引いたダリズが気になってきた。折り合いに不安はあるが、インで前を壁にして運べるのは有利。前走の末脚はクロワをしのぐもので、スムーズに走れれば上位争いができそうだ。あと１日しっかりと考えて、結論を導き出したい。（山下 優）

◆凱旋門賞 世界最高峰のビッグレースで、１０月１週目の日曜にパリロンシャン競馬場で開催される。１９２０年創設。今年の１着賞金は２８５万７０００ユーロ（約４億６６０７万円＝２５年ＪＲＡ換算レートの１ユーロ＝１６３・１３２円で計算）。これまで日本調教馬は３２頭（のべ３５頭）が挑戦しエルコンドルパサー（９９年）、ナカヤマフェスタ（１０年）、オルフェーヴル（１２、１３年）で２着が４度あるが、勝利はない。

◆凱旋門賞のコース 右回り２４００メートルの芝大回り。ポケットのスタート地点からコースを横切る向こう正面までの直線は１０００メートル。高低差１０メートルの勾配を上がり、下りの３コーナーへ。４コーナー手前まで約２５０メートルの「フォルスストレート（偽りの直線）」を過ぎると、最後の直線は平坦な５３３メートル。残り４５０メートルから内の仮柵がなくなり、幅約６メートルのスペースを生む「オープンストレッチ」を使用。幅が広い傷みの少ない馬場で、切れ味と持久力が求められる。

◆パリロンシャン競馬場の天気と馬場 日本時間３日１７時３０分現在の主催者発表で稍重。過去２４時間の降水量は０ミリだが、４日は一時雨予報で５日は曇り時々晴れ。最高気温１７度で重馬場と予測している。

◆山下 優（やました・ゆう）１９８３年７月、東京都生まれ。４２歳。大阪本紙予想担当。グリーンチャンネルでパドック解説に出演。予想は相手関係を精査し、調教の動きをミックスするスタイル。「Ｘ」（＠ｔｈａｎｋｓ＿ｊｕｍｂｏｉｍｏ）で、競走馬や騎手のオフショットなどを発信しており、現地フランスでの取材の様子も精力的に更新している。