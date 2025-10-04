ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、４日（同５日）に行われる地区シリーズ第１戦となる敵地・フィリーズ戦の先発に向け、全体練習前にフィラデルフィアの敵地・シチズンズバンクパークで会見に出席した。

大谷はフィラデルフィアについての印象を聞かれると、「野球に対して熱量が高いですし、球場の盛り上がりというのは他の球場に比べても素晴らしい熱量があるな」と答え「あとは（名物の）チーズステーキがすごくおいしいクラブハウスだなと毎回思ってます」と笑いを誘った。「素晴らしいチームを相手に僕らはワイルドカードを勝ち上がってきた立場なので、挑戦する気持ちを持って素晴らしいチーム相手に自分たちの野球をしっかりできれば十分勝機はあるんじゃないかなと思ってます」と力を込めた。

レッズと本拠地で戦ったワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）では、月３０日（同１０月１日）の第１戦で先頭打者アーチなど２本塁打でチームの先勝に貢献すると、第２戦でもリードを広げる貴重な適時打。ドジャースは２連勝でＷＣＳを突破し、東地区王者・フィリーズが待つ地区シリーズ（ＤＳ）へと進出した。

当初はＷＣＳ第３戦の先発が見込まれていた大谷だが、２連勝で突破したことでＤＳ第１戦の先発に決定。ポストシーズンで登板するのは自身初となる。ＤＳでも第５戦までもつれた場合は中６日で再び登板する可能性が高く、「投手・大谷」がキーマンとなりそうだ。

エンゼルス時代の２３年９月に１８年１０月以来２度目となる右肘手術を受けた大谷。今季は６月からリハビリを兼ねながらメジャーで登板するという異例の形で調整を続けてきた。８月２７日（同２８日）の本拠地・レッズ戦では今季唯一となる白星。レギュラーシーズン最終登板だった９月２３日（同２４日）の敵地・Ｄバックス戦では今季最長で最多の６回９１球を投げ、今回はそこから中１０日でのマウンドとなる。フリードマン編成本部長は大谷に投球回や投球数の制限がないことを明言している。

大谷は今季、フィリーズ戦は９月１６日（同１７日）に本拠地で登板。５６発＆１３２打点で２冠のシュワバー、ＭＶＰ２度のハーパーら強打者がそろう中で５回無安打無失点の快投を見せていた。