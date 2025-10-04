ワールドカードシリーズを2連勝で勝ち抜いたドジャースとフィリーズの地区シリーズは4日（日本時間5日）にフィラデルフィアで第1戦（試合開始は日本時間5日午前7時38分予定）を迎える。3日（同4日）にはシチズンズバンク・パークで前日練習が行われた。練習に先立ち、第1戦に先発する大谷翔平投手（31）が会見に臨んだ。

大谷はメジャー8年目でポストシーズン（PS）初登板を迎える。大谷は投手としてフィリーズと対戦したのは今季の1試合だけ。ドジャースタジアムで行われた9月16日の試合で5回無安打無失点、5奪三振と好投した。フィリーズの本拠シチズンズバンク・パークでは初登板となる。

フィラデルフィアの野球熱や敵地の印象を問われると「野球に対して熱量が高いですし、球場での盛り上がりっていうのも他の球場に比べて素晴らしい熱量があるなと感じますね」とした後に「あとはチーズステーキが美味しいクラブハウスだなと毎回思っています」と話すと会見場から笑いが起きた。フィラデルフィア名物のチーズステーキがクラブハウスのご飯として提供されていることを受けての発言だった。

大谷は投打での出場について「楽しみにしています」と語り「もちろん緊張することもあると思う。シーズンにこれまで勝ってきて明日やれることに喜びを感じている。健康な状態で明日試合ができる。幸せなことだと思う」と語り「いけと言われた時に行ける準備をしたい。体調を合わせていけといわれたところまで」と覚悟を口にした。