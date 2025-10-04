◇サッカー FIFA U-20ワールドカップチリ2025 ナイジェリア3-2サウジアラビア(3日、チリ)

サッカーのU-20ワールドカップ第2節が終わり、アジアの3チームが敗退の危機となっています。

3日に行われた第2節最終日、ナイジェリアと対戦したグループFのサウジアラビアは1点ビハンドの後半6分中央付近からのロングボールにタラル・ハジ選手が頭で決め同点に追いつきます

しかし終了間際、ナイジェリアのクロスをペナルティーエリアで痛恨のハンド。アディショナルタイムでPKを決められ2-3でサウジアラビアが敗れました。

この結果、サウジアラビアは開幕から連敗となり勝ち点0の最下位となりました。

今大会グループAの日本は2連勝でノックアウトステージ進出を決めましたが、グループBでは韓国が1分け1敗で4位、グループDでもオーストラリアが2戦未勝利で4位と沈み、アジア勢の苦戦が続いています。

今大会は計24チームが4チームずつ6組に分かれてグループリーグを行い、上位2チームと各組3位の成績上位4チームがノックアウトステージに進出します。

▽グループF順位（第2節終了時）1位・コロンビア 1勝1分 勝点41位・ノルウェー 1勝1分 勝点43位・ナイジェリア 1勝1敗 勝点34位・サウジアラビア 2敗 勝点0