鶴瓶、米ロサンゼルスで「やっと会えた」再会に喜び 肩組みショット公開に「なんだが似ていらっしゃる」反響
落語家の笑福亭鶴瓶（73）が3日、自身のインスタグラムを更新。米ロサンゼルスで「やっと会えた」というエピソードを明かした。
【写真】米LAで「やっと会えた！」再会喜ぶ鶴瓶
投稿で「USHです〜」と、米ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドを訪れたことを報告。すると、「帰ろうと思ったらグルーが出てきました。やっと会えた、フランケンもフランケンの彼女も出てきた」と思わぬ再会を明かし、「なんて日だ」と喜んだ。
「怪盗グルー」シリーズは、2010年公開の『怪盗グルーの月泥棒』から始まった主人公・グルーとバナナが大好きな相棒・ミニオンたちを中心に展開する物語。グルー役の日本語吹替の声優を鶴瓶が担当してきた。
グルーと肩を組むショットや、フランケンに驚きの表情を浮かべるショット、ミニオンと並ぶショットなど、パークを満喫する写真も公開した。
この投稿に「楽しそうなべーさんを見たらこちらまで幸せな気持ちになれました」「グルーと一緒は感動」「“日本版グルーやねん！”と言ってるかのよう」「運を呼べるのは鶴瓶さんのお人柄」「なんだが似ていらっしゃる」など好印象のコメントが続々と集まった。
