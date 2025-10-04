乃木坂46岩本蓮加、冨里奈央の“後輩力”が救いに「甘えてくれる」
乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央がW主演を務めるドラマ『ふたりエスケープ』（テレビ大阪 毎週土曜 深0：55、テレビ愛知 毎週土曜 深夜2：15）が4日から放送される。これに先立ち、本作の記者会見が都内で行われ、岩本が冨里との共演について語った。
【写真】一生懸命質問に答える冨里奈央をやさしく見守る岩本蓮加
演技経験のある岩本は、過去の出演作を振り返り「やはり難しいと思うことが多くて」と吐露しつつ、「でも自分を応援してくださっているファンのみなさんが喜んでくださる作品の1つになるかなと思って、うれしかった」とにっこり。
また「こんなに平和な作品を演じたことがなかったので、すごく新鮮」と新たな気持ちで挑めたことを明かし、「しかもメンバー、しかも後輩の奈央と、ということで、それも新しい挑戦。どうなるかなと思っていたんですけど、すごくワクワクした気持ちで、作品を読めば読むほど楽しみな気持ちでいっぱいでした」と冨里との共演に胸が踊ったとした。
また、メンバーとの共演には「今まで知らなかった面もたくさんあったけど、お互いそれも知れるというのがうれしくて」と仲を深められるというメリットもあったと告白。自ら後輩を誘うことは苦手だと明かし、先輩として「引っ張らなきゃっていうプレッシャーも」と吐露した。
「でも、奈央だから。奈央はすごい先輩に甘えるのが上手。どうしてもかわいがりたくなっちゃうような後輩」と冨里をやさしく見つめ、「作品を一緒にやることでより距離が縮まるし、それがグループのお仕事に戻ったときに、いい影響になるんじゃないかって想像したらすごいうれしくなりました」と声を弾ませた岩本。
冨里について、「奈央はふわふわしているように見えて、…実際はふわふわしているんですけど」とくすりと笑いつつ、「でも緊張しいだったり、どうしようって考えこんじゃうところもあって、私はけっこう愛しいなあって」と冨里への愛がさく裂。「奈央はちゃんと甘えてくれる子。奈央の性格に助けられたというか、奈央の後輩能力の高さに救われました」と感謝を伝えた。
本作は、田口囁一氏の漫画『ふたりエスケープ』（一迅社刊）が原作。かわいいが取り柄の無職の「先輩」と、〆切に追われる漫画家の「後輩」、そんなふたりが繰り広げる現実逃避コメディ。無職でゲーム好き、「現実逃避のプロ」として追い詰められた後輩にさまざまなアドバイス（誘惑）をする先輩役を岩本、日々原稿に追われている漫画家で、先輩に現実逃避をお願いする後輩役を冨里が演じる。
司会は、テレビ大阪の川北円佳アナウンサーが務めた。
