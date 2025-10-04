自民党の総裁選挙は4日に投開票が行われます。候補者らはギリギリまで票の上積みをはかっていました。

3日午後6時すぎ、かつての自民党総裁・谷垣氏の自宅を出た小泉農水相…

記者

「小泉議員が谷垣邸を出ました」

一方、茂木氏も…

記者

「茂木氏がビルの中に入っていきます」

自らの陣営の議員らとの会合へ。

■岸田前首相や麻生最高顧問に“重鎮詣で”

4日に行われる自民党総裁選の投開票。候補者たちは、ギリギリまで票の上積みをはかります。

小泉進次郎氏（3日午前）

「きょうはコメの価格でいいですか。もう皆さんの関心事は…」

その後、小泉氏は…

岸田前首相とおよそ30分面会し、麻生太郎最高顧問と30分ほど面会するなど“重鎮詣で”。さらに、石破首相のもとにも。面会を終えると…

小泉進次郎氏

「（Q.石破首相とどんな話を？）総裁選はきょうが事実上の最終日。私からは首相から言われた、閣僚が総裁選に挑む場合は公務最優先で両立をするようにという指示のもと、公務と両立しながらやってきたと」

「（Q.首相からはどんな言葉が？）中身については、詳細は控えます」

“麻生詣で”は、茂木氏も。ただ、他の候補者とは、“少し違う意味合い”で、良好な関係を保つ2人は、決選投票で一致して同じ候補を推すため、協議したとの見方も出ています。

■議員事務所を回り、支持拡大訴え

一方、陣営の議員らと会談した小林氏は…

小林鷹之氏

「自分のスタイルとして、自分の思いを愚直に、一人一人の国会議員・党員に訴えるスタイルを貫くだけ」

3日、首相官邸の会議で、石破首相の隣に座っていた林官房長官。林氏の陣営も、朝から議員事務所を回り、支持拡大を訴えます。

林氏の陣営

「林陣営、最後のお願いです。よろしくお願いします」

鈴木宗男議員

「頑張ってください」

激しさを増す、“議員票の奪い合い”。

林氏の陣営

「先生は小泉さんでしたっけ」

猪口邦子議員

「私は推薦人になっている」

林氏の陣営

「そうだ、小林鷹之先生」「挙党態勢に向かって、一致団結しましょう」

■手紙や電話で“票の上積み”を…

3日、林氏が議員に送った手紙には…

林氏の手紙

「どうか、お力添えを賜りますよう、心よりお願い申し上げます」

高市氏も…

高市氏の手紙

「3回目の挑戦にあたり、ただただ先生のお力添えが頼りでございます。ご支援を賜りますよう、伏してお願いを申し上げます」

他の候補を支持する議員を含む、国会議員全員に送られたものだといいます（候補者を除く）。

その高市氏。3日は議員宿舎にこもり、議員に直接電話することで、票の上積みをはかっていました。

陣営の議員も…

高市陣営・松島みどり氏

「私が高市さんを推しているのは、初めての女性首相を立てたいと」

■野党の見方や動きは…

野党は、冷ややかな目で見ています。

立憲民主党・野田代表

「解党的出直しというならば“自民党をぶっ壊す”というくらいの人が何人も出てきてエキサイトした議論があるのかと思ったが、そうではない」

一方、国民民主党の榛葉幹事長が3日、麻生氏の事務所へ…

国民民主党・榛葉幹事長

「（Q.きょう麻生さんの事務所に入られていた）は？違う人じゃないですか？」

「（Q.事務所でどのようなお話をされ、意識合わせをされていたのか？）きょうかどうかはわからないけど、麻生さんに会ったことはある。麻生先生に会いに行ったのは漫画借りに行ったんだよね」

言葉を濁しました。

■「麻生氏の決断は大きな影響力をもつ」

新総裁は誰になるのか―。

現時点では、1回目の投票では誰も過半数に届かず、決選投票にもつれ込む見通し。日本テレビの取材では、小泉氏と高市氏が競り合い、林氏が激しく追う展開ですが、勝利のカギを握るのは―？

政治部与党キャップ・江口友起記者

「誰が次の総裁になるのか、そのカギを握るのが2人の重鎮で、数を動かす麻生最高顧問と岸田前首相です」

「麻生氏は、党内に唯一残る派閥の会長で、およそ40人の議員が所属するほか、今回立候補し、およそ30人の支持を固めている茂木前幹事長も決選投票では麻生氏と同じ動きをするとみられることから、麻生氏の決断は大きな影響力をもつというわけです」

「去年の総裁選では、麻生氏は、高市氏を支持しましたが、石破首相に敗れ、麻生氏周辺は『今回は絶対に失敗できない』としています」

「選択肢は、『小泉氏か高市氏』のいずれかとみられますが、これまでのところ態度を明らかにしていません」

「高市陣営から『去年は明言してくれたのに今回、なかなか明言してくれない』と不安の声があがるほか、小泉陣営も、麻生氏の決断次第では、有利に戦えることから動向を注視している状況です」

総裁選の投開票は、4日午後1時に始まる予定です。

