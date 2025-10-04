乃木坂46岩本蓮加＆冨里奈央、W主演作は「とにかくほのぼの」 アドリブ連発で「大丈夫かな？」
乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央がW主演を務めるドラマ『ふたりエスケープ』（テレビ大阪 毎週土曜 深0：55、テレビ愛知 毎週土曜 深夜2：15）が4日から放送される。これに先立ち、本作の記者会見が都内で行われ、見どころを語った。
【写真】一生懸命質問に答える冨里奈央をやさしく見守る岩本蓮加
本作は、田口囁一氏の漫画『ふたりエスケープ』（一迅社刊）が原作。かわいいが取り柄の無職の「先輩」と、〆切に追われる漫画家の「後輩」、そんなふたりが繰り広げる現実逃避コメディ。無職でゲーム好き、「現実逃避のプロ」として追い詰められた後輩にさまざまなアドバイス（誘惑）をする先輩役を岩本、日々原稿に追われている漫画家で、先輩に現実逃避をお願いする後輩役を冨里が演じる。冨里は、本作が地上波ドラマ初出演にして初主演作となる。
会見には、作中の肩の力が抜けた空気が感じられる衣装で登壇した2人。出演が決まり岩本は、乃木坂46のメンバーからは作品について聞かれたというが、「『とにかくほのぼのとした作品だよ』としか言えなくて」と苦笑い。その“ほのぼの”とした空気感を演出するためか、アドリブを求められることもしばしばあったという。「『カメラ長回しするから、ちょっと演技しといてね』って。そのときのアドリブがあまりにも素すぎて、これって大丈夫かな？と思いながら、監督からオーケーが出るので、大丈夫だったんだ…って」と胸をなでおろしたと語った。
また2人は、第1話では、スナック菓子を食べながら映画を観るシーンがアドリブだったと紹介。このシーンについて、冨里は「私がお菓子を開けるシーンがあって、それを大爆発させちゃって、飛び散っちゃったりとかしてた」とハプニングがあったと告白。「現場のみなさんが笑ってくださって、本当に温かい現場で、毎日楽しかった」と笑顔で振り返った。
司会は、テレビ大阪の川北円佳アナウンサーが務めた。
