乃木坂46・久保史緒里、衣服の半分以上がユニクロ Snow Man佐久間大介らに魅力語る
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう4日に放送される。
【番組カット】大興奮！ユニクロファッションを指さし笑顔の佐久間大介、日村勇紀
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は日本が誇る世界的カジュアル系ファッションブランド「ユニクロ」を深掘りする。
ユニクロの魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は、“日本で一番ユニクロを買っている男”を自称するユニクロ研究家のMB氏と、乃木坂46・久保史緒里が担当。久保は、所持する衣服の半分以上がユニクロというほど大の愛好家で、週5でユニクロを着用することもあると話す。
ユニクロをより深く知るため「ユニクロの“ダサい”を一変させた救世主」「ユニクロ史上最大の黒歴史と呼ばれた野菜事業」「パーカーやサングラスにも…ユニクロ商品のこだわりとは!?」という3つのポイントを解説していく。
久保が「以前は“ダサい服＝ユニクロ”なんていう時代もあったくらいなんですよ」と話すと、佐久間は「あったあった、言われている時！昔は『お前ユニクロ着てんの？』の風潮があったんですよ」と、当時を思い出し、共感する。そんな佐久間は「僕も下着とかユニクロ!!」と話し、現在もユニクロ商品を愛用している。日村も「（今は）かっこいいのが、『それユニクロだったの？』って（イメージが変わったって）いうことだよね」と、ユニクロのリブランディング成功に感嘆する。
さらに、番組では、ユニクロ誕生の歴史や、転機となった、アパレル業界を激震させた“あるコラボ”なども紹介していく。
【番組カット】大興奮！ユニクロファッションを指さし笑顔の佐久間大介、日村勇紀
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は日本が誇る世界的カジュアル系ファッションブランド「ユニクロ」を深掘りする。
ユニクロをより深く知るため「ユニクロの“ダサい”を一変させた救世主」「ユニクロ史上最大の黒歴史と呼ばれた野菜事業」「パーカーやサングラスにも…ユニクロ商品のこだわりとは!?」という3つのポイントを解説していく。
久保が「以前は“ダサい服＝ユニクロ”なんていう時代もあったくらいなんですよ」と話すと、佐久間は「あったあった、言われている時！昔は『お前ユニクロ着てんの？』の風潮があったんですよ」と、当時を思い出し、共感する。そんな佐久間は「僕も下着とかユニクロ!!」と話し、現在もユニクロ商品を愛用している。日村も「（今は）かっこいいのが、『それユニクロだったの？』って（イメージが変わったって）いうことだよね」と、ユニクロのリブランディング成功に感嘆する。
さらに、番組では、ユニクロ誕生の歴史や、転機となった、アパレル業界を激震させた“あるコラボ”なども紹介していく。