¡È¤»¤Ã¤«¤Á¡É¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢¥Þ¥é¥½¥ó´°Áö¤Î²£»³Íµ¤Ë¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¡É¡¡¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì¥ÎÏÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×½é½Ð¤·È¯É½
¡¡¤¤ç¤¦4ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤»¤Ã¤«¤ÁÊÙ¶¯¡Ù¡Ê¸å9¡§00¡Á¸å10¡§54¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì¥ÎÏÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Î¤¾¤¡Ä¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë²£»³Íµ
¡¡²ÃÆ£¹À¼¡¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤¹¤ë¾ðÊó¡É¤ä¡ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿ÃÎ¼±¡É¤òÊÙ¶¯¥ê¡¼¥À¡¼¤³¤È¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ë¤¬Í¾·×¤Ê¡Ö¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¡×¡Ö¤¿¤á¡×¡Ö¤Þ¤¿¤®¡×¤ò°ìÀÚÆþ¤ì¤º¤ËÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¾Ò²ð¡£ÊÙ¶¯¥²¥¹¥È¤Ï¡¢º´µ×´Öµ¹¹Ô¡¢¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤¬Á°È¾¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ï±©Ä»¿µ°ì¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ¤¬ËèÇ¯ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì¥ÎÏÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤òÈÖÁÈ¤Ç½é½Ð¤·¤¹¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¥²¥¹¥È¤Î¾Ò²ð¤Ê¤·¤Ë¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Ï¤¸¤á¡¢²ÃÆ£¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤è¥«¥º¡ª²£»³¤¯¤ó¤È¤«½é¤á¤ÆÍè¤Æ¤ó¤Î¤è¡ª¡×¤È¹²¤Æ¤Æ¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤·¤«¤·¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö²£»³¤µ¤ó¤â¤»¤Ã¤«¤Á¤À¤«¤é¥Þ¥é¥½¥óÁö¤é¤ì¤Æ¡×¤È¡¢²£»³¤ò¤»¤Ã¤«¤ÁÇ§Äê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢²£»³¤Ï¡Ö¤¤¤ä°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª²¶¤»¤Ã¤«¤Á¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢º´µ×´Ö¤¬¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ë·ëº§¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¡¢²ñ¾ìÃæ¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë¡£½ËÊ¡¤ËÂÐ¤·¡¢Áá¤¯¾ðÊó¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î¸ý¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï42°Ì¤«¤é6°Ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¡¢¾å°Ì5°Ì¡¢²¼°Ì5°Ì¤òºÇ¸å¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡£º£²ó¤â¿ï»þ¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¾ðÊó¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î½Ð¿È¼Ô¤¬´ÑÍ÷ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ê°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÏÂ²Î»³¸©¤Ç¤Ï¡ÈÃËÀ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë²ó¿ô¤¬1°Ì¡É¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬½Ð¤ë¡£¤½¤Î¿¿µ¶¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÏÂ²Î»³½Ð¿È¤ÎÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ê²óÅú¤Ë²£»³¤¬¡Ö¤«¤Ã¤±¡¼¡ª¡×¤òÏ¢È¯¤·ÂçÀä»¿¡£¤Þ¤¿¡¢º´µ×´Ö¤Î½Ð¿È¤ÎÊ¡Åç¤Ç¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¤¢¤ë¥â¥Î¤ò³Ø¹»¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡ÖÊ¡Åç¸©ÆÈÆÃ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È¥¬¥Ã¥«¥ê¤¹¤ë¡£´ÑÍ÷ÀÊ¤ÎÊ¡Åç½Ð¿È¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤µ¤é¤Ê¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ï½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬»×¤ï¤º¾Ð¤¦¡£
¡¡²ÃÆ£¤Î½Ð¿È¡¦ËÌ³¤Æ»¤Ï²áµî16Ç¯Ï¢Â³1°Ì¡£ËÌ³¤Æ»¤Î¾ðÊó¡ÖÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¡û¡ûÂç²ñ¡×¡Ö¶õÈô¤Ö¡û¡û¡×¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ï²ÃÆ£¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æº£Ç¯¤â1°Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¿åËÎ¥¢¥Ê½Ð¿È¤ÎÀéÍÕ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¡ÖËÜÅö¤À¡ª¡×¡Ö¤¤ì¤¤¡ª¡×¡Ö¥«¥º¤³¤ìÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤Î!?¡×¤È¥²¥¹¥È¤â¶Ã¤¬¤¯¤¹¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¹¬Ê¡ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°12Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¡×¡ÖÌÚÅá¤òÇã¤¦¿Í¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¡×¡ÖÇÓÊØËþÂÅÙÁ´¹ñ1°Ì¡×¡ÖÉâµ¤¤ò¤¹¤ëÃËÀ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÁ´¹ñ1°Ì¾ðÊó¤ä¡¢¡ÖÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤Ë¡û¡û¤È¸À¤¦¡×¡Ö¤¢¤Î²ÌÊª¤ò¹Å¤¤¾õÂÖ¤Ç¿©¤Ù¤ë¡×¡Ö¥Ç¡¼¥È¤Î¸å¤Ë¡û¡û¤È¸À¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏÆÈÆÃ¤Î´·½¬¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤¬Â³¡¹Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°Õ³°¤Ê½Ð¿ÈÍÌ¾¿Í¤¬¾Ò²ðVTR¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢²ÃÆ£¤é¤¬¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤â¡£²¼°Ì5°Ì¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½Ð¿ÈÍÌ¾¿Í¤¿¤Á¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖÀ¤³¦ÅªÍÌ¾´ë¶ÈÁÏ¶È¼Ô¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡×¡Ö¤¢¤ë±Ç²è¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Ñ¸÷µÒ¤¬ÇúÁý¡×¤Ê¤É²¼°Ì¤È¤¤¤¨¤É¤âÌ¥ÎÏ¤ÏÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£²Ì¤¿¤·¤Æ1°Ì¡¢ºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Î¤¾¤¡Ä¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë²£»³Íµ
¡¡²ÃÆ£¹À¼¡¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤¹¤ë¾ðÊó¡É¤ä¡ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿ÃÎ¼±¡É¤òÊÙ¶¯¥ê¡¼¥À¡¼¤³¤È¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ë¤¬Í¾·×¤Ê¡Ö¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¡×¡Ö¤¿¤á¡×¡Ö¤Þ¤¿¤®¡×¤ò°ìÀÚÆþ¤ì¤º¤ËÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¾Ò²ð¡£ÊÙ¶¯¥²¥¹¥È¤Ï¡¢º´µ×´Öµ¹¹Ô¡¢¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤¬Á°È¾¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ï±©Ä»¿µ°ì¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï42°Ì¤«¤é6°Ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¡¢¾å°Ì5°Ì¡¢²¼°Ì5°Ì¤òºÇ¸å¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡£º£²ó¤â¿ï»þ¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¾ðÊó¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î½Ð¿È¼Ô¤¬´ÑÍ÷ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ê°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÏÂ²Î»³¸©¤Ç¤Ï¡ÈÃËÀ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë²ó¿ô¤¬1°Ì¡É¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬½Ð¤ë¡£¤½¤Î¿¿µ¶¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÏÂ²Î»³½Ð¿È¤ÎÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ê²óÅú¤Ë²£»³¤¬¡Ö¤«¤Ã¤±¡¼¡ª¡×¤òÏ¢È¯¤·ÂçÀä»¿¡£¤Þ¤¿¡¢º´µ×´Ö¤Î½Ð¿È¤ÎÊ¡Åç¤Ç¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¤¢¤ë¥â¥Î¤ò³Ø¹»¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡ÖÊ¡Åç¸©ÆÈÆÃ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È¥¬¥Ã¥«¥ê¤¹¤ë¡£´ÑÍ÷ÀÊ¤ÎÊ¡Åç½Ð¿È¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤µ¤é¤Ê¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ï½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬»×¤ï¤º¾Ð¤¦¡£
¡¡²ÃÆ£¤Î½Ð¿È¡¦ËÌ³¤Æ»¤Ï²áµî16Ç¯Ï¢Â³1°Ì¡£ËÌ³¤Æ»¤Î¾ðÊó¡ÖÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¡û¡ûÂç²ñ¡×¡Ö¶õÈô¤Ö¡û¡û¡×¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ï²ÃÆ£¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æº£Ç¯¤â1°Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¿åËÎ¥¢¥Ê½Ð¿È¤ÎÀéÍÕ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¡ÖËÜÅö¤À¡ª¡×¡Ö¤¤ì¤¤¡ª¡×¡Ö¥«¥º¤³¤ìÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤Î!?¡×¤È¥²¥¹¥È¤â¶Ã¤¬¤¯¤¹¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¹¬Ê¡ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°12Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¡×¡ÖÌÚÅá¤òÇã¤¦¿Í¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¡×¡ÖÇÓÊØËþÂÅÙÁ´¹ñ1°Ì¡×¡ÖÉâµ¤¤ò¤¹¤ëÃËÀ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÁ´¹ñ1°Ì¾ðÊó¤ä¡¢¡ÖÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤Ë¡û¡û¤È¸À¤¦¡×¡Ö¤¢¤Î²ÌÊª¤ò¹Å¤¤¾õÂÖ¤Ç¿©¤Ù¤ë¡×¡Ö¥Ç¡¼¥È¤Î¸å¤Ë¡û¡û¤È¸À¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏÆÈÆÃ¤Î´·½¬¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤¬Â³¡¹Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°Õ³°¤Ê½Ð¿ÈÍÌ¾¿Í¤¬¾Ò²ðVTR¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢²ÃÆ£¤é¤¬¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤â¡£²¼°Ì5°Ì¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½Ð¿ÈÍÌ¾¿Í¤¿¤Á¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖÀ¤³¦ÅªÍÌ¾´ë¶ÈÁÏ¶È¼Ô¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡×¡Ö¤¢¤ë±Ç²è¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Ñ¸÷µÒ¤¬ÇúÁý¡×¤Ê¤É²¼°Ì¤È¤¤¤¨¤É¤âÌ¥ÎÏ¤ÏÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£²Ì¤¿¤·¤Æ1°Ì¡¢ºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡£