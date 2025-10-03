[caption id="attachment_1436265" align="aligncenter" width="600"] モデル・インフルエンサーの川端美由さん[/caption]

埼玉県行田市に本社を置くイサミコーポレーションは、SNS総フォロワー100万人超のモデル・インフルエンサーの川端美由さんとコラボレーションした業界初(※)のブーツ型岡足袋「頂 -itadaki-」を発表。9月26日(金)17:00〜10月31日(金)に公式サイトで先行受注を受け付け、10月22日(水)〜27日(月)には松屋銀座で展示受注販売を行う。

「秋映」と「Black Diamond」の2色展開



「頂 -itadaki-」は、120年の足袋づくりを受け継ぐイサミタビと、モデル・ファッションインフルエンサーの川端美由さんとのコラボレーションから生まれた特別な一足。





川端美由さんの自然体でモードな世界観と、120年以上にわたり足袋づくりを続けてきたイサミタビの職人技術が融合し、伝統文化を未来へつなぐファッションとして岡足袋の魅力を国内外に届ける。



カラーは、秋の深紅を思わせる「秋映」と、



漆黒に輝く「Black Diamond」の2色展開。日本の伝統足袋「岡足袋(おかたび)」をベースに、現代の感性とアートを融合させ、足袋の新たな可能性を提示する。



岡足袋は、礼装や日常着などで用いられてきた室内・街履き用の上質な足袋。地下足袋(作業・屋外用)や足袋シューズ(スニーカータイプ)とは異なり、柔らかな履き心地と美しいフォルムが特徴だ。しかし、現代では認知度が低く、その上質さや文化的価値が十分に知られていない。

イサミタビはこの岡足袋の技術を基に、現代のファッションシーンに映える膝丈ブーツ型へと再構築。岡足袋の可能性を世界へ広げる新しい挑戦として、「頂 -itadaki-」を生み出した。

環境配慮型アップルレザーを採用





「頂 -itadaki-」の素材には、環境配慮型アップルレザーを採用。しなやかで高級感のある質感と、サステナブルなものづくりを両立させた。

「足袋をコーディネートの主役に」。これは川端美由さんが込めた想い。伝統技法と現代デザインの交差点で、その想いを形にしている。



左足の内側には、コラボレーションを象徴する「川端美由 × イサミタビ」特別タグを配置。履いた瞬間から感じるのは、唯一無二の存在感と日本の美意識。伝統とモードが重なり合う、限定コレクションならではの体験を楽しんで。



「頂 -itadaki-」の価格は33,000円(税込)で、11月中旬以降の発送予定となっている。

なお、「頂 -itadaki-」は、直接路面を歩く用途には適していない。屋外で着用する際は、必ず雪駄・下駄・草履・サンダルなどの履物を重ねよう。和装・洋装どちらにも合わせやすく、現代的なコーディネートに新しい表現を与える。

この機会に、ブーツ型岡足袋「頂 -itadaki-」をチェックしてみては。

イサミコーポレーション公式サイト：https://isamitabi.com

■展示受注販売

期間：10月22日(水)〜27日(月)

場所：松屋銀座「きもの市」

住所：東京都中央区銀座3-6-1

※イサミコーポレーション調べ、2025年9月時点、日本国内の岡足袋業界において

(ソルトピーチ)