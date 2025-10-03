Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡Ö¥¯¥é¥²¥¹¥Ý¡¼¥Äº×¤ê¡×³«ºÅ¡ª¥¯¥é¥²µ¤Ê¬¤ÇÃ¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¶¥µ»¤ËÄ©Àï
À¤³¦¤æ¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¤Ï¡¢ÃæÅç¤µ¤Á»Ò¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÍ·¤Ó¾ì ¥¯¥é¥²´Û¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢10·î5Æü(Æü)¤Ë¡Ö¥¯¥é¥²¥¹¥Ý¡¼¥Äº×¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£»öÁ°Í½Ìó¤ÏÉÔÍ×¤À¤¬¡¢»²²Ã¤Ç¤¤ë¿Í¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¡£
¤æ¤é¤æ¤é¤È¡¢ÍÉ¤é¤®¤Î¤¢¤ëÍ·¤Ó¤òÄó¶¡¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥²´Û¡£¤æ¤ë¤æ¤ë¤È¡¢¾Ð¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³«È¯¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤æ¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¡£¤æ¤é¤æ¤é¤È¡¢¤æ¤ë¤æ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¶á¤·¤¤¿®Ç°¤ò³Ý¤±»»¤·¤¿¡¢¤À¤ì¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
[caption id="attachment_1438566" align="aligncenter" width="600"] ¡ÖÅÚ¤È¿å¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¡×ⒸKURAGE Project ¡õ steAm, Inc.[/caption]
¡È¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¿Í´Ö¤ò¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥²¤Ë¤Ê¤í¤¦¡É¡£¡Ö¥¯¥é¥²¥¹¥Ý¡¼¥Äº×¤ê¡×¤Ï¡¢ÆÃÀ½¤Î¡Ö¥¯¥é¥²Ë¹»Ò¡×¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¤·¤Ð¤·¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤òËº¤ì¤Æ¡¢¥¯¥é¥²µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¡ÖÅÚ¤È¿å¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¡×¶á¤¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¶¥µ»¤Ï¡Ö¥¯¥é¥²¥¦¥§¡¼¥Ö¡×¤È¡Ö¥¯¥é¥²¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤«¤ÏÅöÆü¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£¤É¤Á¤é¤âºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÍ·¤Ù¤ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯Îð¤âÂÎÎÏ¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÍ·¤Ó¾ì ¥¯¥é¥²´Û¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[caption id="attachment_1438570" align="aligncenter" width="600"] ⒸKURAGE Project ¡õ steAm, Inc.[/caption]
¥¯¥é¥²¤Ï¡¢³§¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÁÏÂ¤À¤ä¤¤¤Î¤Á¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ä¡Ö¤æ¤é¤®¤Î¤¢¤ëÍ·¤Ó¡×¤òÉ½¤¹¾ÝÄ§¡£¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÍ·¤Ó¾ì ¥¯¥é¥²´Û¡×¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÁÏÂ¤¤ÎÌÚ¤¬¤½¤Ó¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢STEAM(Science¡¢Technology¡¢Engineering¡¢Arts¡¢Mathematics¤Ê¤É¤òÉ½¤¹ÁÏÂ¤Åª¡¦¼ÂÁ©Åª¡¦²£ÃÇÅª¤Ê³Ø¤Ó¡£²Ê³Ø¼Ô¤ä·Ý½Ñ²È¤äÈ¯ÌÀ²È¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êý)¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¡ª¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸Þ´¶¤ÎÍ·¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²¿¤«»×¤ï¤º°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ä¡¢¤æ¤é¤®¤Î¤¢¤ëÍ·¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ²¿¤«¼«Ê¬¤âÌ¤Íè¤Î¥«¥±¥é¤ò¶¨ÁÕ¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¼«¿®¡¦´î¤Ó¤¬°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÅç¤µ¤Á»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÍ·¤Ó¾ì ¥¯¥é¥²´Û¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëÃæÅç¤µ¤Á»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢1979Ç¯ÂçºåÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø¤Ë¤Æ¿ô³Ø¤òÀì¹¶¤·¤Ä¤Ä¥¸¥ã¥º¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢²»³Ú(¥Ô¥¢¥Î¡¦ºî¶Ê)¤ÎÆ»¤âÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¡£²»³Ú³èÆ°¡¦¿ô³Ø¸¦µæ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ2017Ç¯¤ËsteAm¡¢2022Ç¯¤ËsteAm BAND¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¡Ö¹¥¤¡×¤ò´ð¼´¤Ë¤·¤¿STEAM¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¡£¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î¶µ°éÊÑ³×¤Ë´Ø¤ï¤ë°Ñ°÷²ñ¤ä¼Â¾Ú»ö¶È¤ËÂ¿¿ô·È¤ï¤ë¡£
º£Ç¯¡¢»ñÀ¸Æ²¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ¡×¤Ë¤è¤ë¡¢STEAMÊ¬Ìî¤Î¶µ°é¤Ë¹×¸¥¤·¤¿½÷À¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¼õ¾Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤æ¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤³¦¤æ¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¤Ï¡¢¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼å¼Ô¤ò¡¢À¤³¦¤«¤é¤Ê¤¯¤¹¡£¡É¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢2015Ç¯4·î10Æü¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡£Ã¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÁÏ¤ê¤À¤¹¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢120¼ïÎà°Ê¾å(2025Ç¯10·î1Æü¸½ºß)¤Î¶¥µ»¤ò¸ø³«¤·¡¢Éý¹¤¯¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢±¿±Ä¤Ë¤¢¤¿¤ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¿¿ô¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤¬»²²è¡£2017Ç¯12·î¤Ë¡ÖHEROs AWARD¡×¤ÎÂè1²ó¤È¤Ê¤ë¡ÖHEROs Award 2017¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î½©¤Ë¡¢¤Õ¤ï¤ê¤È¿´¤âÂÎ¤â²òÊü¤µ¤ì¤ë¿·¤·¤¤Í·¤Ó¤ò¡¢ËüÇî¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£¥¯¥é¥²¥¹¥Ý¡¼¥Äº×¤ê
Æü»þ¡§10·î5Æü(Æü)10:30¡Á12:30
¾ì½ê¡§¤¤¤Î¤Á¤ÎÍ·¤Ó¾ì ¥¯¥é¥²´Û
À¤³¦¤æ¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñHP¡§https://yurusports.com
(Higuchi)