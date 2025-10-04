

（写真：kouta／PIXTA）

【ランキングを見る】2024年結婚年齢ランキングTOP20

国から2024年の結婚年齢の確定値が公表されましたので、早速ご紹介したいと思います。結婚年齢に関しては、筆者がこの東洋経済オンラインにてシリーズ掲載するまでは、（コロナ以前までにはなりますが）MONEY PLUSの「『結婚難民』の羅針盤」シリーズで連載していました。

当時、筆者が年齢の詳細な分析結果を発表するまでは、なぜか「平均初婚年齢」だけで判断して、国民的に晩婚化だ、結婚は30歳過ぎて始める人が普通なのだ、という思い込みが日本中に蔓延していました。

東洋経済オンラインでも繰り返し訴えていますが、平均値は「普通」でも「最も多い値」でも「真ん中」でもありません。平均値は大きな値にひっぱられる、母集団の構成に非常に影響されやすい指標です。

最新データで結婚年齢のピークはどこか

例えば、貧しい街にたった1人の億万長者が現れただけで、その街の平均所得は大きく引き上げられてしまいます。最近もある若い女性が「皆さんの普通を知りたいので平均を知りたい」と言っているのを耳にしたのですが、平均値に対しては常に「普通でも、真ん中というわけでもない」というイメージを持つようにしてください。数字が苦手でお手上げです、という方よりも、少しデータに興味や自信を持っているという方ほど、勘違いしやすいかもしれません。

今となっては、結婚年齢を啓発する結婚相談所や婚活ユーチューバーなども増加してきており、「30歳過ぎ婚活が普通仮説」（平均初婚年齢だけが判断材料）がまかり通るような議論は幾分減ってきているとは思いますが、古今東西、「データを読みたいように読む勢」対策として、今年も結婚年齢について最新結果をご紹介したいと思います。

2024年の結婚のうち今回は、75.8％を占める初婚同士男女の結婚について結婚年齢を解説します。結婚年齢は国の統計上の定義で、その年に婚姻届を提出した男女の「結婚式をあげたとき、または、同居を始めたときのうち早いほうの年齢」で集計されています。

つまり、2024年に婚姻届は出されているものの、結婚の実態が明確に確認できないケースはカウントされませんし、11月入籍後に、翌年1月に結婚式または同居開始といった年をまたぐようなケースも含まれていません。年齢に関係なく受理ベースで集計されている婚姻届の数と異なる点について、理解しておく必要があります。

最初に男性の年齢から解説します。男性結婚年齢トップ3は、27歳、26歳、28歳です。2019年までは27歳、28歳、26歳の順でしたが、コロナ発生で大学でもオンライン授業がメインとなり、「出会いは貴重」と感じる若者が増えたからか、2020年からは常に26歳が2位にランクインするようになりました。





男性は徐々に早婚化が進んでいる

「男性の結婚ピーク年齢が27歳」と聞いてびっくりした読者もいるかもしれませんが、2024年統計からさかのぼること20年前の2004年統計でみると、初婚同士結婚の男性のピーク年齢は28歳で、27歳、29歳、26歳と続きます。

実は男性は徐々に早婚化が進んでいるのです。それにも関わらず、平均初婚年齢が上昇しているのはどうしてでしょうか。

2004年統計を見ると、初婚同士婚で75歳以上の男性が11名いるのですが、2024年統計では33名へと実に3倍に増加しています。急速な未婚化で集計対象となった婚姻総数自体は2004年の49万件から2024年の23万件へと大きく減少しているのですが、それと同時に発生している急速な高齢化によって、結婚年齢の平均値を大きく引き上げる「超高齢結婚」が徐々に増加しています。

これによって、男性の結婚ピーク年齢は早婚化しているにも関わらず、平均年齢が引きあがって、あたかも晩婚化（一般的なイメージは結婚ピーク年齢が上昇していくこと）しているように見える状況が作り出されています。

2024年のランキングでみると、20代後半男性がまさに「婚活無双状態」にあり、25歳から29歳の男性の結婚が総婚姻数の4割以上、29歳までの男性の結婚が56％を占める状況です。

女性に関して「山は動かず」

初婚同士婚の女性の結婚年齢ですが、26歳、27歳、28歳、25歳と各年齢2万件以上で続きます。男性と同じく、20代後半女性が婚活無双しており、全体の47％（男性は42％）を占めています。女性のほうが男性よりも短期集中型ですので、29歳までの女性が初婚同士の全婚姻の65％を占める状況となっています。

そして、女性の場合も20年前の2004年統計と比較してみると、こちらは早婚化も晩婚化もなく、20年前当時も26歳、27歳、28歳、25歳、29歳の順で4万件を超えており、似たようなピークゾーンとなっています。





統計的にみると男女ともに年齢の限界が示される

結婚するもしないも自由、結婚する時期も自由ではあるのですが、結婚するならば、統計的にみると男女ともに年齢の限界がはっきりと示されています。

2024年に初婚同士婚を果たした男女の年齢割合を計算してみると、男性の場合、半数以上が29歳までの男性、7割以上が32歳までの男性で占められています。男性が比較的スムーズに婚活を進められるのは、統計的に考えるならば32歳までとなります。

読み方としては、「お金があるなら何とかなるのではないか。だからもうちょっと稼いでから…」「お金がないから俺は38歳なのにまだ結婚できない」ではなく、年齢上昇を補えるほどの大金を30代後半時点までに稼ぐことは統計的にみて難しいようなので、結婚したいならとにかく早く動いたほうがいいでしょう、ということです。





女性については産期を意識している方が男性以上に多いこと、また日本では海外と異なり、謎に「女性側の不妊要因のほうが強調される」ことから女性ばかりが妊活を焦る傾向にあるために、あまり驚かない読者も少なくなさそうです。

「年の差カップル」動画に注意

ただし、男女ともにネット検索や動画配信が大好きな方ほど注意してほしいのが、フィルター・バブルです。夫婦の年齢差がどんどん縮小している中で、話題集めのために、あえてマイノリティな年の差を売りにする発信者が目立ちます。

「外れ値カップル」売りのビジネスユーチューバーなどの発信を興味本位で一度でも閲覧すると、年の差カップル関連情報や動画ばかりが次々とレコメンドエンジンによって画面に上がってきます。

画面に連なる年の差婚情報の山（フィルターバブル）に、「最近は年の差婚が増えたんだなあ！さすが多様性時代だ！」などと、統計と真逆のことを思いこまないようにくれぐれも注意してください。

（天野 馨南子 ： ニッセイ基礎研究所 人口動態シニアリサーチャー）